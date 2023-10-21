Полиция провела обыск в магазине кроссовок Ефремова после разоблачения

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Полиция провела обыск в магазине кроссовок Никиты Ефремова после скандального разоблачения на YouTube. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Из магазина полицейские изъяли товар, который может быть контрафактом. Отмечается, что проверка сотрудниками правоохранительных органов была произведена из-за скандального разоблачения, в котором Никиту Ефремова обвинили в продаже некачественных кроссовок и использовании оригинальных моделей кроссовок исключительно на витринах.
Читайте также:
Инструктор спецназа ФСИН попался на контрабанде запрещённых веществ в Сыктывкаре
16-летняя девочка скончалась в Павловском Посаде при неожиданных обстоятельствах
Следователи проверят нападавших на прохожих в Петербурге подростков
Екатерина Коршунова