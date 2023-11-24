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Полиция проверяет документы у сотрудников склада Wildberries в Электростали

Полиция проверяет документы у сотрудников СЦ Wildberries в Электростали
24 ноября 2023, 10:13
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Полиция проверяет документы у сотрудников сортировочного центра (СЦ) «Электросталь» маркетплейса Wildberries, из-за чего возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-магазина.
Отмечается, что сотрудники после прохождения проверки возвращаются на свои рабочие места, однако перебои в работе логистического центра наблюдаются.

В пресс-службе Wildberries добавили, что руководство компании оказывает содействие сотрудникам полиции и делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному режиму работы.


Telegram-канал Baza уточняет, что целью рейда является поимка нелегальных мигрантов и тех граждан, недавно оформивших гражданство, но не вставших на воинский учёт. Некоторым сотрудникам центра вручили повестки в военкомат.

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#склад
#подмосковье
#электросталь
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Мать три месяца жила с трупами своих детей в квартире в Псковской области
24 ноября 2023, 10:54

Фото: iStock/Fedorovekb

В Псковской области женщина три месяца жила с трупами своих детей в квартире. Мертвые дети лежали в своих кроватках, укрытые одеялами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, ужасную картину увидела бабушка детей. Она приехала погостить к своей дочке в великие Луки. Зайдя в квартиру, она увидела в детской кровати скелет четырехлетнего внука в подгузнике. На втором ярусе кровати лежали останки еще одного ребенка – годовалого внука. Все дети были накрыты одеялами.

Женщина объяснила своей матери, что мальчики умерли еще в августе во сне с разницей в неделю. Тогда бабушка помчалась искать остальных своих внуков. Она поехала в дом семьи в деревне Мокрики и там обнаружила тело еще одной восьмилетней внучки. По словам матери, дочь также скончалась в августе во сне.

В живых осталась только одна девочка пяти лет. Сейчас ее уже передали органам опеки. Еще один 12-летний внук в последнее время жил с бабушкой. С ним все в порядке.

Минувшим летом многодетная мать купила частный дом на средства маткапитала и жила там с детьми. По ее словам, после смерти старшей дочери она забрала сыновей и переехала в квартиру к своему мужчине в Великие Луки. Там умерли и мальчики. При этом семья продолжала жить дальше как ни в чем не бывало, накрыв детей одеялами.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Сейчас решается вопрос о задержании матери.

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В Истре обокрали дом сенатора Полетаева
Baza: в подмосковной Истре обокрали дом сенатора Полетаева
24 ноября 2023, 10:43

Фото: iStock/Zinkevych

В подмосковной Истре обокрали дом члена Совета Федерации от Республики Алтай Владимира Полетаева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что двое мужчин проникли в дом сенатора вечером 23 ноября. Сделать это они смогли через запасной ход, отжав пластиковую дверь. Воры вынесли из дома 200 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Сотрудники Следственного комитета приступили к расследованию. Уже были изъяты отпечатки пальцев, следы от обуви, обнаруженные в доме, а также записи с камер видеонаблюдения. 

В отношении грабителей СК возбудил уголовное дело по статье о краже. 

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Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями под Нижним Новгородом
Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями под Дзержинском
24 ноября 2023, 10:27

Фото: iStock/Anton Novikov

Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском в Нижегородской области, в результате чего двое человек погибли, ещё трое – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Отмечается, что авария произошла утром, 24 ноября, на Автозаводском шоссе. 

В сообщении уточняется, что столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. В результате происшествия две пассажирки легковой машины скончались на месте, ещё трое участников ДТП пострадали. 

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в четверг, 23 ноября, водитель легкового автомобиля сбил двух девочек, переходящих дорогу в неположенном месте. В результате ДТП один ребёнок погиб, вторая девочка – госпитализирована. 

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В Брянской области женщина и ребенок погибли из-за пожара
24 ноября 2023, 09:48

Kara Capaldo

Женщина и маленький скончались при пожаре в селе Глинищево Брянской области. Горел частный дом на площади 80 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУМЧС России по Брянской области.

«24.11.2023 в 00.55 ч в ОДС ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу Брянский район, село Глинищево, переулок Шоссейный. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе четырех отделений на пожарных автоцистернах и служба пожаротушения», – уведомляет ГУМЧС по региону. 
Пожар ликвидировали в 02:10. На месте обнаружили тела 33-летней женщины и двухлетнего ребенка. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Москве на Новом Арбате разгорелся крупный пожар. Кадры с места происшествия можно посмотреть в нашем материале.

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#дом
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ОМОН вручил сотрудникам склада Wildberries в Электростали повестки в военкомат
Baza: В Электростали ОМОН провел рейд на складе Wildberries и вручил повестки
24 ноября 2023, 08:25

Фото: istock / Vera Tikhonova

Сотрудники правоохранительных органов приехали на склад Wildberries в подмосковную Электросталь с целью проверки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как сообщает канал, представители Росгвардии заняты поимкой нелегальных мигрантов и тех, кто в последнее время получил российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. По словам работников склада, некоторым задержанным выдают повестки в военкомат.

Двумя днями раньше сообщалось, что на складе в Коледино прорвало трубу, повалил пар, а затем сработала система пожаротушения. В основном вода залила крупногабаритные товары. 

Также недавно Генпрокуратура завершила проверку маркетплейса Wildberries и обязала компанию внесли изменения в положения об отношении с покупателями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#склад
#проверки
#электросталь
#учёт
#сотрудники
#военкомат
#мигранты
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Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке
Пара занялась оральным сексом на глазах у десятков прохожих в парке
24 ноября 2023, 05:57

Фото: istockphoto/shironosov

В Колумбии пара решила показать свою близость прямо на глазах у десятков прохожих.
По сообщению Daily Star, инцидент разыгрался в парке города Итагуи. Свидетели увидели женщину и ее спутника, занятых оральными утехами прямо на бетонной скамейке, около центральной аллеи парка.

Похоже, это привлекло внимание других посетителей, которые не упустили возможности снять происходящее на камеры своих мобильных телефонов.

После того как видео попало в сеть, жители Колумбии выразили свое возмущение поведением влюбленной пары. Один из пользователей в сети написал: «Это просто отвратительно. Зачем не забронировать номер в мотеле?»

Другие комментаторы назвали подобное поведение животным, а еще один заметил, что эта пара весьма удачно живет, не находясь в его родном городе Кали.

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#жители
#инцидент
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В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла
В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна погибла, вторую госпитализировали
24 ноября 2023, 00:08

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили о происшествии в Махачкале, где один ребенок погиб, а другой был госпитализирован в критическом состоянии после наезда автомобиля.
По данным ведомства, в четверг около 21:00 на проспекте Гамидова водитель автомобиля Hyundai, 21-летний местный житель, сбил двух пешеходов — девочек в возрасте 9-10 лет, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.

«В результате происшествия одна из девочек скончалась на месте от полученных тяжелых травм. Другая девочка с различными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как критическое», — говорится в сообщении.
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В Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании
МВД Башкирии: в Уфе полицейский прокатился на двери машины при задержании
23 ноября 2023, 23:28

Фото: iStock/BrianAJackson

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, в Уфе полицейский «прокатился» на двери автомобиля при попытке задержать предполагаемого злоумышленника, который пытался скрыться от правоохранителей.
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейский пытается остановить движущийся автомобиль, уцепившись за его дверь и в результате «прокатывается». Затем правоохранитель спрашивает задержанного, искал ли он наркотики в снегу.

По словам представителей башкирской полиции, инцидент произошел на улице Сунь Ятсена, когда сотрудники отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Уфе заметили двух мужчин, которые что-то искали в снегу.

«Один из мужчин, увидев полицейских, попытался скрыться на автомобиле. Полицейский уполномоченный предпринял попытку остановить машину, удерживая дверь водительского места, даже когда та набирала скорость. Экипаж полицейских перекрыл дорогу служебным автомобилем, не давая злоумышленникам уйти», — пояснили в ведомстве.
Полиция добавила, что задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что это два жителя Уфы, ранее судимые мужчины в возрасте 31 и 39 лет.

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Четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области
23 ноября 2023, 23:08

Фото: iStock/Chepko

Четверо детей погибли в результате отравления угарным газом в хуторе Шахтенки в Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Четверо детей отравились угарным газом и скончались. Это были дети в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет, оставленные без присмотра дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Отравление произошло из-за утечки газа от печи», — говорится в телеграм-канале ведомства.
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