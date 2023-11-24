Полиция проверяет документы у сотрудников склада Wildberries в Электростали

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Полиция проверяет документы у сотрудников сортировочного центра (СЦ) «Электросталь» маркетплейса Wildberries, из-за чего возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-магазина.
Отмечается, что сотрудники после прохождения проверки возвращаются на свои рабочие места, однако перебои в работе логистического центра наблюдаются.
В пресс-службе Wildberries добавили, что руководство компании оказывает содействие сотрудникам полиции и делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному режиму работы.
Telegram-канал Baza уточняет, что целью рейда является поимка нелегальных мигрантов и тех граждан, недавно оформивших гражданство, но не вставших на воинский учёт. Некоторым сотрудникам центра вручили повестки в военкомат.
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В пресс-службе Wildberries добавили, что руководство компании оказывает содействие сотрудникам полиции и делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному режиму работы.
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Анастасия Чинкова