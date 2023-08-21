Полиция раскрыла подробности исчезновения двухлетней девочки в Петербурге

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В полицию Санкт-Петербурга с заявлением о пропаже двухлетней девочки обратилась ее мать. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Женщина рассказала, что дочь пропала около жилого дома на проспекте Маршала Блюхера, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В тот момент на девочке были надеты сиреневая кофта, джинсы, розовая панама и фиолетовые кроссовки.
По информации «Фонтанки», девочка потерялась во время прогулки с нетрезвым сожителем матери.
Ранее волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что оперативные службы и волонтеры выехали на север города для поиска двухлетней девочки.
На момент написания материала поиски ребенка продолжаются. Любого из тех, кто видел девочку, попросили обращаться по телефону службы «Лизы Алерт» 8 (800) 700-54-52, или же незамедлительно вызвать экстренные службы.
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По информации «Фонтанки», девочка потерялась во время прогулки с нетрезвым сожителем матери.
На момент написания материала поиски ребенка продолжаются. Любого из тех, кто видел девочку, попросили обращаться по телефону службы «Лизы Алерт» 8 (800) 700-54-52, или же незамедлительно вызвать экстренные службы.
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Артем Путинцев