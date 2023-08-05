Полиция рассказала подробности аварии с Ладой Дэнс

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ТАСС со ссылкой на представителя Главного управления МВД России по Московской области приводит подробности аварии, в которую попала певица Лада Дэнс в Подмосковье.
Полицейские сообщили, что водитель одного из легковых автомобилей врезался в две машины, стоящие на дороге из-за предыдущего столкновения. В результате инцидента пострадали четыре человека, которых затем госпитализировали.
Как сообщает «Звезда», автомобиль такси, в котором находилась певица, отлетел в кювет. Согласно словам свидетелей, из-за аварии образовалась пробка длиной более двух километров.
Дорожно-транспортное происшествие с участием Лады Дэнс произошло вечером 5 августа в Подольске. После аварии певица не могла самостоятельно передвигаться и была вынесена на носилках в скорую, откуда ее доставили в больницу.
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Как сообщает «Звезда», автомобиль такси, в котором находилась певица, отлетел в кювет. Согласно словам свидетелей, из-за аварии образовалась пробка длиной более двух километров.
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Артем Кузьмин