Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии

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Смерть двоих россиян в Индии, по имеющимся данным, не носила насильственного характера, передают РИА Новости в посольстве России со ссылкой на данные полиции.
Напомним, что сотрудники полиции штата Химачал-Прадеш сообщили, что нашли тела двух россиян в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с погибшими были мобильные телефоны и документы, а также записка, предварительно написанная женщиной, с указанием передать через посольство ее телефон ее семье в России.
В другой записке содержалась была просьба отправить вещи туристов в российское посольство.
Уточняется, что в Индии в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш нашли тела двух туристов из России — 37-летнего мужчины и 21-летней женщины.
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Дана Игумнова