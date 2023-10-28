Полиция установила всех жертв массовой стрельбы в американском Льюистоне

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В США установили личности всех жертв массовой стрельбы в городе Льюистоне (штат Мэн). Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы департамента общественной безопасности штата Майкла Сасчака, самому младшему из них было 14 лет, а самому старшему — 76.
Кроме того, полиции удалось обнаружить винтовку в автомобиле, который ранее бросил подозреваемый в стрельбе в Льюистоне Роберт Кард. При этом самого Карда всё ещё ищут, жителям не рекомендовано покидать свои дома.
Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Губернатор штата Джанет Миллс также сообщила, что предполагаемый стрелок Роберт Кард по-прежнему остается на свободе, и его мотивы остаются неизвестными.
Подразумевается, что дом, связанный с Робертом Кардом, находится под усиленным наблюдением правоохранительных органов. На месте событий работают сотрудники ФБР, полиции и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия. В социальных сетях можно услышать призыв через громкоговоритель к лицам внутри дома открыть дверь для агентов ФБР.
Ранее американские СМИ сообщали, что Кард говорил о том, что слышит голоса, и угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако. Примечательно, что Кард находится в армейском резерве и приписан к этой же учебной базе.
Случившееся ЧП в американском городе оказалось самым крупным в США за 2023 год. Эту информацию предоставила организация «Gun Violence Archive» (Архив по насилию с использованием огнестрельного оружия). Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Губернатор штата Джанет Миллс также сообщила, что предполагаемый стрелок Роберт Кард по-прежнему остается на свободе, и его мотивы остаются неизвестными.
Подразумевается, что дом, связанный с Робертом Кардом, находится под усиленным наблюдением правоохранительных органов. На месте событий работают сотрудники ФБР, полиции и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия. В социальных сетях можно услышать призыв через громкоговоритель к лицам внутри дома открыть дверь для агентов ФБР.
Случившееся ЧП в американском городе оказалось самым крупным в США за 2023 год. Эту информацию предоставила организация «Gun Violence Archive» (Архив по насилию с использованием огнестрельного оружия). Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Артем Путинцев