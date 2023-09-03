Полиция в Чебаркуле нашла девочек, жаривших что-то в Вечном огне

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Сотрудники полиции нашли девочек-подростков в городе Чебаркуль Челябинской области, которые якобы что-то жарили в Вечном огне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Сообщается, что с девочками и их родителями проведены профилактические беседы. В отношении законных представителей девочек собраны материалы по статье 5.35 КоАП РФ.
Ранее в социальной сети «ВКонтакте» на странице о городе Чебаркуль, была размещена фотография, на которой девочки-подростки что-то жарят на Вечном огне. Полицейские отреагировали на эту информацию.
Напомним, в Можайске пятиклассник поместил в Вечный огонь автомобильный огнетушитель. Полицейские обнаружили в потухшем памятнике разорванный порошковый огнетушитель, которые используют автомобилисты.
Полицейские пришли к 11-летнему школьнику домой. Выяснилось, что мальчик живёт с мамой, которая работает кассиром в местном кафе. Его поставили на учёт в ПДН.
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Ранее в социальной сети «ВКонтакте» на странице о городе Чебаркуль, была размещена фотография, на которой девочки-подростки что-то жарят на Вечном огне. Полицейские отреагировали на эту информацию.
Полицейские пришли к 11-летнему школьнику домой. Выяснилось, что мальчик живёт с мамой, которая работает кассиром в местном кафе. Его поставили на учёт в ПДН.
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Екатерина Коршунова