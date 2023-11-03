Полиция в Нижнем Новгороде проверяет инцидент с дракой подростков у ТЦ

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Полиция Нижнего Новгорода устанавливает участников подростковых драк возле местного ТЦ, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Инцидентом заинтересовались местные правоохранительные органы. В настоящий момент уже установлены участники драк и хулиганств, полиция работает с ними и их законными представителями.
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