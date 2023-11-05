Полиция задержала 201 участника беспорядков в Дагестане

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.
Отмечается, что полиция продолжает поиск лиц, причастных к беспорядкам в Дагестане. В настоящее время задержан 201 человек, по 155 из которых составлены административные акты.
Также Бачурин уточнил, что полицейскими было обнаружено 204 транспортных средства, на которых перемещались участники беспорядков.
Напомним, что инцидент произошёл 29 октября. Жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу местного аэропорта, куда приземлился самолёт из Тель-Авива. Они пытались найти граждан Израиля, после чего начались массовые беспорядки.
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Также Бачурин уточнил, что полицейскими было обнаружено 204 транспортных средства, на которых перемещались участники беспорядков.
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Анастасия Чинкова