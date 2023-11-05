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Полиция задержала 201 участника беспорядков в Дагестане

МВД: полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы
05 ноября 2023, 20:57
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники правоохранительных органов задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.
Отмечается, что полиция продолжает поиск лиц, причастных к беспорядкам в Дагестане. В настоящее время задержан 201 человек, по 155 из которых составлены административные акты.

Также Бачурин уточнил, что полицейскими было обнаружено 204 транспортных средства, на которых перемещались участники беспорядков.


Напомним, что инцидент произошёл 29 октября. Жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу местного аэропорта, куда приземлился самолёт из Тель-Авива. Они пытались найти граждан Израиля, после чего начались массовые беспорядки.

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#мвд
#дагестан
#полиция
#задержание
#протесты
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В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана Paulaner
05 ноября 2023, 20:42

Фото: iStock/artolympic

В Москве задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом столичная прокуратура сообщила в своём Telegram-канале.
Ранее экстренные службы сообщали, что в Замоскворечье, у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky произошла стрельба. 37-летний мужчина в разгаре конфликта произвёл несколько выстрелов в своих оппонентов. 

Отмечается, что в результате стрельбы получили ранения четыре человека. Они были экстренно госпитализированы.

По сообщениям МВД, причиной открытия огня стал бытовой конфликт.

В настоящее время время мужчина задержан. Рассматривает вопрос об открытии уголовного дела. 

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#москва
#стрельба
#задержание
#полиция
#конфликт
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На Алтае охотник случайно застрелил 14-летнего подростка
05 ноября 2023, 18:35

Фото: istockphoto/IndiaUniform

Двое жителей Алтайского края отправились на охоту на автомобиле «УАЗ», взяв с собой 14-летнего сына одного из них. Случайным выстрелом подросток был смертельно ранен.
Водитель машины, отец мальчика, остановил «УАЗ» и вышел на улицу. Сидевший на переднем сидении его 30-летний приятель в это время пытался разрядить ружьё, ствол которого был направлен назад. На заднем сидении сидел ребенок. Мужчина произвел непроизвольный выстрел, которым подросток был ранен в голову.

Мальчика быстро доставили в Центральную городскую больницу Бийска. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение теменной кости справа, открытый оскольчатый перелом кости, ушиб головного мозга тяжелой степени. Несмотря на все усилия медиков, подросток скончался.

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#врачи
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#охота
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Демонстранты пытались ворваться на военную базу США в Турции
DHA: полиция применила водомёты против пытавшихся забраться на базу США в Турции
05 ноября 2023, 18:12

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В турецком городе Адана демонстранты попытались проникнуть на американскую военную базу, поэтому полицейским пришлось применить водомёты и слезоточивый газ. Об этом сообщает агентство DHA.
Отмечается, что акция «Конвой свободы для Палестины» была организована турецким фондом гуманитарной помощи «Права и свободы человека». Автоколонна с демонстрантами отправилась из Стамбула в сторону военной базы США Инджирлик. По дороге к митингующим присоединялись другие автомобили, следовавшие по своему желанию.

Агентство сообщает, что сначала акция проходила мирно, но потом группа протестующих попыталась проникнуть на базу, требуя её немедленного закрытия из-за эскалации конфликта в секторе Газа.

В результате, чтобы оказать сопротивление демонстрантам, полицейским пришлось использовать водомёты и слезоточивых газ.

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#турция
#митинг
#протесты
#полиция
#сша
#база
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В Красноярском крае трехлетний малыш умер, съев домашнюю котлету
05 ноября 2023, 18:09

Фото: istockphoto/Maxim Sparish

Маленький ребенок умер после того, как съел домашнюю котлету. Родители приготовили ее из говяжьего фарша. Трагедия произошла в одной из отдаленных деревень Красноярского края.
Многодетные родители (всего в семье было пятеро детей) решили приготовить колбасу в домашних условиях, сообщает телеграм-канал SHOT. Из остатков фарша, который был в колбасном шприце, они пожарили две небольшие котлетки, одну из которых дали младшему сыну, который крутился на кухне.

Сразу после того, как малыш съел ее, он стал жаловаться на боли в животе. Затем его несколько раз вырвало. Перепуганные родители отнесли ребенка в местный фельдшерско-акушерский пункт. Ему становилось все хуже и хуже. Фельдшер вызвала вертолет санитарной авиации, чтобы транспортировать мальчика в областную больницу.

Однако транспортировки малыш не дождался. У него посинели губы, а затем он перестал дышать. Точную причину смерти ребенка пока не удалось установить даже после вскрытия. Оставшуюся говядину и другие ингредиенты, из которых готовили колбасу, отправили на экспертизу. Котенок, который на полу доел остатки котлеты, вскоре тоже умер. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Семья считалась благополучной и на учете в органах опеки и комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.

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#семья
#уголовное родители
#вертолёт
#красноярский край
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Вооружённый мужчина, удерживавший дочь в заложниках в аэропорту Гамбурга, сдался
Вооружённый мужчина в аэропорту Гамбурга сдался, его дочь не пострадала
05 ноября 2023, 16:44

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Вооружённый мужчина, более 15 часов удерживающий в заложниках свою дочь на территории аэропорта Гамбурга, сдался. Об этом на своей странице в соцсети X написала местная полиция.
Напомним, что в субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт, по предварительным данным, из-за удержания заложников. Затем стало известно, что вооружённый мужчина удерживал в автомобиле свою четырёхлетнюю дочь. По словам полицейских, причиной такого поступка мужчины мог стать спор об опеке. 

Отмечалось, что 35-летний турок хотел вывезти свою дочь в Турцию. Он въехал на автомобиле на взлётно-посадочную полосу, где производилась посадка на самолёт Turkish Airlines. В связи с этим пришлось эвакуировать всех пассажиров. 

В воскресенье полиция сообщила, что мужчина покинул свою машину, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что ребёнок не пострадал. 

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#происшествие
#аэропорт
#заложники
#турция
#опека
#полиция
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В Подмосковье шестилетний ребёнок выпрыгнул из окна, испугавшись пожара
SHOT: шестилетний мальчик из Щёлково выпрыгнул из окна, испугавшись пожара
05 ноября 2023, 10:48

Фото: iStock/ipolonina

В Подмосковье шестилетний ребёнок выпрыгнул из окна квартиры, испугавшись пожара. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 28-летняя мать ребёнка ненадолго ушла из квартиры на втором этаже в подмосковном городе Щёлково, оставив сына одного. Мальчик решить разогреть еду, включил плиту и случайно подпалил упаковку с кормом для домашнего животного. 

Испугавшись, что начнётся пожар, он выпрыгнул из окна. Его обнаружили прохожие. Прибывшие на место медицинские работники диагностировали у ребёнка сотрясение и ушиб головного мозга. Мальчик был экстренно госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. 

Специалисты МЧС, прибывшие в квартиру, не обнаружили пожара, однако газ на плите так и не был выключен. 

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#пожар
#ребёнок
#щёлково
#подмосковье
#происшествие
#окно
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МВД: Три человека погибли в ДТП с автобусом и легковушкой под Красноярском
05 ноября 2023, 06:19

Фото: iStock/studiodr

На улице Чернышевского в Красноярске столкнулись автобус и легковой автомобиль Lada Priora, в результате погибли три человека и пострадал один. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Красноярскому краю.
«В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи на месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. С тяжелыми травмами в медицинское учреждение госпитализирован еще один пассажир Lada», — отметили в краевой полиции (цитата по ТАСС).

Как рассказал собеседник агентства, «Лада» была на летней резине, что в данное время года запрещено правилами дорожного движения. В результате водитель автомашины не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом. Инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени (шести утра по московскому). 

При этом в салоне автобуса находились около десяти пассажиров, однако никто из них до сих пор не обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что В Ставропольском крае на трассе столкнулись газель и легковой автомобиль. Четыре человека, среди них ребенок, скончались на месте. РЕН ТВ пишет, что водитель грузовика не уступил дорогу, в него влетела «Лада». Предполагаемый виновник и пассажир госпитализированы.

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#красноярский край
#дтп
#автобус
#погибшие
#мвд
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Причиной событий в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке над ребёнком
05 ноября 2023, 04:33

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Действия мужчины, который в ночь на 5 ноября прорвался на автомобиле в аэропорт Гамбурга, могли быть спровоцированы спором об опеке над ребёнком. Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Presse Agentur (DPA).

Предположительно, в субботу 35-летний мужчина забрал собственную дочку у матери в городе Штаде. Он является этническим турком из федеральной земли Нижняя Саксония.

Ранее вечером 4 ноября мужчина на автомобиле Audi без номеров протаранил терминал №1 гамбургского аэропорта. Машина снесла барьер и проехала в сторону самолётов. После этого водитель произвёл несколько выстрелов, а также выкинул две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.

Незадолго до этого с полицией связалась жена преступника и сообщила, что мужчина едет с 4-летним ребенком в сторону аэропорта. 

Полиция уже установила контакт со злоумышленником, в аэропорт вызвали переговорщика. По информации газеты Bild am Sonntag, cейчас злоумышленник требует вылета в Турцию вместе с ребёнком


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#германия
#опека
#дети
#родители
#происшествия
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В Берлине двое полицейских и малолетний ребёнок пострадали в результате взрыва
05 ноября 2023, 01:53

Фото: iStock/Reinhard_Krull

Два сотрудника немецкой полиции, а также и маленький ребёнок пострадали в Берлине после подрыва пиротехнического изделия рядом с полицейским фургоном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию столицы Германии.
По информации издания Spiegel, инцидент произошёл вскоре после того, как в Берлине прошла крупная пропалестинская демонстрация, однако сами правоохранители это отрицают.

Ранее вечером 4 ноября мужчина на автомобиле Audi без номеров протаранил терминал №1 гамбургского аэропорта. Машина снесла барьер и проехала в сторону самолётов. После этого водитель произвёл несколько выстрелов, а также выкинул две бутылки с зажигательной смесью, из-за чего пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.

Незадолго до этого с полицией связалась жена преступника и сообщила, что мужчина едет с 4-летним ребенком в сторону аэропорта. Мотивы его поведения не уточняются, однако полиция уже установила контакт со злоумышленником, в аэропорт вызвали переговорщика.

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#германия
#полицейские
#дети
#пострадавшие
#взрывы
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