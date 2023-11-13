Полиция задержала двух свердловчанок, маскировавших наркотики под камни

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Полиция задержала двух жительниц Нижнего Тагила, которые оставляли «закладки» с наркотиками, замаскированными под камни, об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.
«Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила задержали двух местных жительниц — 1987 и 1988 годов рождения, подозреваемых в сбыте наркотических веществ. Женщины сами употребляют наркотики и решили заработать денег, раскладывая закладки», - прокомментировали ситуацию представители МВД.
При обыске по месту жительства задержанных обнаружили предметы, которые женщины использовали для сбыта наркотиков, в том числе и глину, с помощью неё женщин маскировали «закладки» с веществами под камни.
Против свердловчанок возбудили уголовные дела, в настоящий момент они находятся под арестом.
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