Полиция задержала двух жителей Томска, подложивших бомбу под авто мужчины

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В Томске Росгвардия задержала двух мужчин, которые подложили бомбу под машину местного жителя, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
По информации следствия, 7 ноября житель города Томск обнаружил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было прикреплено к днищу его машины. Он выжил только благодаря тому, что СВО не сдетонировало.
Сегодня стало известно, что двух подозреваемых по этому делу арестовали. В их квартирах провели обыски.
Мужчинам вменяется покушение на убийство, а также незаконное изготовление взрывных устройств.
В настоящий момент в Следственном комитете допрашивают свидетелей по этому делу. При этом, мотивы подозреваемых пока что не раскрываются.
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Сегодня стало известно, что двух подозреваемых по этому делу арестовали. В их квартирах провели обыски.
В настоящий момент в Следственном комитете допрашивают свидетелей по этому делу. При этом, мотивы подозреваемых пока что не раскрываются.
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Евгения Парфентьева