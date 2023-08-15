Полиция задержала иностранку с килограммом кокаина

Фото: iStock/vladans
В центре Воронежа задержали гражданку одной из стран Средней Азии и изъяли у нее более чем килограмм кокаина, сообщили представители ГУМВД по региону.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали на территории Центрального района областного центра 31-летнюю гражданку одной из республик Средней Азии, подозреваемую в незаконном обороте запрещенных веществ», - прокомментировали ситуацию в МВД.
Во время обысков в арендованной квартире задержанной полицейские изъяли более килограмма запрещенных веществ. По информации МВД, женщина приобрела наркотики через интернет и планировала расфасовать их небольшими партиями на продажу.
Читайте также:
Власти Сингапура казнили женщину впервые за почти 20 лет
В Шатуре сотрудники ФСБ ликвидировали контролируемую с Украины крупную нарколабораторию
Baza: Из отдела полиции Магнитогорска пропали наркотики, которые были вещдоками по уголовным делам
Евгения Парфентьева