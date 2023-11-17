Полиция задержала россиянина по подозрению в расправе над матерью пятилетней давности

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Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, обвиняемого в убийстве матери, которое он совершил пять лет назад.
Как сообщил изданию «Лента.ру» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, мужчине предъявляется обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.
Мужчина свою вину не признает. В скором времени следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу на время проведения расследования.
По данным СК России, убийство произошло 9 марта 2018 года. Женщину 1958 года рождения нашли мертвой в квартире на улице Рогова в Москве. Через время правоохранительные органы установили причастность ее сына к убийству.
Ранее сообщалось, что прокуратура обжаловала приговор Александру Логунову, которого суд приговорил к 11 годам лишения свободы по делу о расправе над супругой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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