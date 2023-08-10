Полиция задержала жителя Иваново, который отобрал у пенсионера мороженое и уснул

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В Иваново ранее судимый мужчина в нетрезвом состоянии отобрал у пенсионера мороженое, угрожая ему ножом. Об этом сообщили в УМВД по региону.
Отмечается, что преступника нашли спящим на лавочке и задержали. Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного в Иваново. 78-летний пенсионер обратился в полицию после угроз неизвестного гражданина.
Злоумышленником оказался 59-летний ранее судимый за угрозу убийством и кражу. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.
Напомним, ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа во время охоты, случайно подстрелил ребенка, перепутав его с гусем. Охотник попал в голову 15-летнему школьнику. Подростка экстренно госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, охотник задержан.
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Екатерина Коршунова