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Полиция задержала жителя Иваново, который отобрал у пенсионера мороженое и уснул

10 августа 2023, 17:01

Фото: iStock/Rawf8

В Иваново ранее судимый мужчина в нетрезвом состоянии отобрал у пенсионера мороженое, угрожая ему ножом. Об этом сообщили в УМВД по региону.
Отмечается, что преступника нашли спящим на лавочке и задержали. Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного в Иваново. 78-летний пенсионер обратился в полицию после угроз неизвестного гражданина.

Злоумышленником оказался 59-летний ранее судимый за угрозу убийством и кражу. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.


Напомним, ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа во время охоты, случайно подстрелил ребенка, перепутав его с гусем. Охотник попал в голову 15-летнему школьнику. Подростка экстренно госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, охотник задержан.

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Эскортницу избили во время частной вечеринки на яхте в Москве
10 августа 2023, 17:39

Фото: iStock/Paul Gorvett

24-летнюю представительницу эскорта избили во время частной вечеринки на яхте неподалеку от «Крокус Экспо» в Москве. Об этом сообщает ИА Regnum.
Сообщается, что девушка застряла в одной из кабин туалета на яхте. В состоянии паники она начала звать на помощь и стучать в дверь. Спустя полчаса ей открыл хозяин вечеринки и избил ее. У пострадавшей разбита губа и оцарапаны руки.

По словам девушки, хозяин мероприятия посчитал ее виновной в том, что она сломала дверь. Однако, по словам девушки, дверь просто заклинило. 

Как только судно причалило к берегу, девушка обратилась в полицию. Она добавила, что из-за инцидента она опоздала на следующую встречу.

Напомним, ранее в Иваново ранее судимый мужчина в нетрезвом состоянии отобрал у пенсионера мороженое, угрожая ему ножом. Отмечается, что преступника нашли спящим на лавочке и задержали. 

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При обстреле ВСУ Брянской области погиб человек
Богомаз: Один человек погиб при обстреле ВСУ села Чаусы Брянской области
10 августа 2023, 16:46

Фото: iStock/Standart

Один человек погиб, еще двое получили ранения после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграмм-канале.
В ходе очередного обстрела военнослужащими украинских формирований, погиб мирный житель, еще два человека получили ранения. 

Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее, Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села в Брянской области. 

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Охотник выстрелил в голову ребенка, перепутав его с гусем
Житель ХМАО во время охоты выстрелил в подростка, приняв его за гуся
10 августа 2023, 16:34

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Житель Ханты-Мансийского автономного округа во время охоты, случайно подстрелил ребенка, перепутав его с гусем. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчина выехал на охоту накануне вечером. Во время сплава по течению, охотник обратил внимание на гусей у берега. Он взял ружье и несколько раз выстрелил по цели. После выстрела, мужчина услышал крик ребенка. Оказалось, что охотник попал в голову 15-летнему школьнику. Подростка экстренно госпитализировали.  

В ведомстве сообщили, что мальчику причинен тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, охотник задержан. 

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#дело
#уголовное дело
#вред
#мужчина
#ружье
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Смертельное ДТП с российскими туристами произошло в Абхазии
Россиянка погибла в ДТП с перевернувшимся автомобилем в Абхазии
10 августа 2023, 16:20

Фото: iStock/Motortion

В Абхазии автомобиль с российскими туристами, которые направлялись к озеру Рица, попал в страшное ДТП, сообщил директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия в интервью «РИА Новости».
«Авария произошла на 24-м километре автодороги по дороге на Рицу. Автомобиль «УАЗ» перевернулся на обочину. К сожалению, погибла гражданка России 1959 года рождения», - прокомментировал ситуацию Багателия.

Он также отметил, что всего в машине находились четверо туристов из России. Трое остальных были госпитализированы в местную больницу, об их нынешнем состоянии ничего не сообщается. 

Ранее в Кургане водитель «ВАЗ» насмерть сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее маленький сын умер в машине скорой помощи.

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#дтп
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#россияне
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Семилетний ребенок рассказал о насилии и избиениях в летнем лагере
В Екатеринбурге семилетний мальчик, вернувшись из летнего лагеря, рассказал о насилии
10 августа 2023, 16:10

Фото: iStock/kieferpix

Семилетний школьник из Екатеринбурга рассказал родителям о сексуальном насилии и избиениях в летнем лагерем, шокирующей историей поделилась с E1.RU его мать.
«В лагере унижали мою честь и достоинство, меня часто били, даже головой об железную трубу», - цитирует женщина слова ее сына, в момент, когда она приехала забирать его домой.  

Собеседница СМИ отметила, что телефоны у детей отбирали, и сын позвонил ей лишь один раз за всю смену. Однако, это условие представители лагеря озвучивали родителям еще до заезда. Женщина вспоминает, что они с мужем долго выбирали летний лагерь для сына и начитались про «Уральские самоцветы» огромное количество положительных отзывов.

«Сын рассказал, что он стоял у окна в комнате, когда с него стянули штаны и начали совать пальцы в попу. Его голым выставляли на балкон и заталкивали в комнату к девочкам. Сколько таких инцидентов было — неизвестно», - с горечью рассказала мать.

Позже выяснилось, что педагоги были в курсе жестокого обращения детей к семилетнему мальчику. Она заявила, что не видит в этом ничего особенного, ведь дети просто играли.

Родители пострадавшего ребенка написали заявление в Следственный комитет, прокуратуру, а также уполномоченному по правам ребенка в регионе.

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#избиение
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На Урале раскрыли подробности смерти шестнадцатилетней девушки
Уральские следователи прокомментировали смерть девушки, тело которой обнаружили в овраге
10 августа 2023, 15:26

Фото: iStock/Motortion

Представители правоохранительных органов Свердловской области официально прокомментировали смерть шестнадцатилетней девушки из Каменска-Уральского, тело которой обнаружили в лесном овраге, сообщает E1.RU.
Напомним, в день убийства девушка ездила поступать в колледж в Екатеринбург. Она вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.

«Сообщение о безвестном исчезновении девушки поступило в органы внутренних дел Каменска-Уральского вечером 9 августа. Тело пропавшей обнаружили сотрудники полиции, когда прочесывали лесополосу в черте города. Все обстоятельства трагедии выясняются», — заявил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

В Следственном комитете отметили, что устанавливают все обстоятельства смерти девушки. Удалось остановить, что в последний раз она выходила на связь рядом с кафе «Арарат» в 23:30.

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#труп
#подросток
#следственный комитет
#мвд
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На юго-западе Франции загорелось зернохранилище
На юго-западе Франции загорелось зернохранилище Sica Atlantic
10 августа 2023, 14:04

Фото: iStock/sarawutk

Зернохранилище Sica Atlantic загорелось в коммуне Ля-Рошель на юго-западе Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
Сообщается, что пламя уже распространилось на соседние элеваторы. Пожар произошел вблизи главного торгового порта залива.  

Все сотрудники предприятия были эвакуированы. В момент происшествия на зернохранилище находилось около 20 человек. Причины возгорания в настоящее время не установлены, на место инцидента прибыли экстренные службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.  

Информации о пострадавших нет.  

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#пожар
#человек
#предприятия
#происшествия
#сотрудники
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«Прошу меня не убивать и не насиловать»: Подросток в Свердловской области погибла при загадочных обстоятельствах
В Свердловской области труп шестнадцатилетней девушки обнаружили в овраге
10 августа 2023, 14:04

Фото: iStock/Aroma photography

Шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге, сообщает Telegram-канал SHOT.
В день убийства девушка ездила поступать в колледж в Екатеринбург. Она вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк.  

По дороге, подросток написала в социальную сеть сообщение следующего содержания:  

«Дорогие Каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома», - написала она. 

На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.  

По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле девушки нет. Также следователям до сих пор не удалось обнаружить ее телефон.  

Обстоятельства загадочной смерти подростка выясняются.  

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#труп
#подросток
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Росавиация: 10 самолетов не смогли сесть во Внуково и Домодедово ночью
10 августа 2023, 13:56

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

10 самолетов ушли на запасные аэродромы ночью во время закрытия московских аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в телеграм-канале Росавиации.
По данным ведомства, ограничения на работу московских аэропортов были сняты в 5:25 мск. Сообщается, что 6 бортов приземлились в аэропортах назначения.

Напомним, в ночь на четверг, 10 августа, аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов. На данный момент их работа восстановлена. 

Ранее из-за угрозы ночной атаки БПЛА на Москву рейс Анкара — Москва, который выполняли «Турецкие авиалинии», вынужденно посадили в Санкт-Петербурге вместо Москвы. По словам пассажиров, им выдали багаж и оставили без еды и воды. Причём у многих в Москве стыковочные рейсы. Но авиакомпания не стала решать проблемы. Представитель предложил просто подождать.

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