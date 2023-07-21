Полковник Баранец: псевдоминистр обороны Гиркин заслуживает полежать на тюремных нарах

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В Москве задержали бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Информацию об этом опубликовала супруга военного в его телеграм-канале.
Российские СМИ отмечают, что Стрелкову предъявили обвинение по статье «Экстремизм», сейчас проводится обыск в его квартире. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» назвал причины, по которым задержали Стрелкова.
По словам военного эксперта, Игорь Стрелков неоднократно оскорблял действующую власть России и критиковал ход специальной военной операции. Это всё послужило основой для формирования уголовного дела, уверен Виктор Баранец.
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По словам военного эксперта, Игорь Стрелков неоднократно оскорблял действующую власть России и критиковал ход специальной военной операции. Это всё послужило основой для формирования уголовного дела, уверен Виктор Баранец.
«Он очень смело переходил ту красную ленту, которая очень близко похожа на экстремистские заявления. Он давал оскорбительную оценку высшему политическому и военному руководству, он говорил, что армия воюет не так, что всё делается не так. Но кроме этого он делал грубые и оскорбительные выводы и в адрес конкретных лиц, и в адрес всех вооружённых сил. Мне кажется, что он просто доигрался, его давно надо было присмирить <…> В целом Гиркин заслужил, чтобы на его руках были наручники. Этот псевндоминистр обороны заслуживает того, чтобы полежать на тюремных нарах», — подчеркнул Виктор Баранец.Читайте также:
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Екатерина Шмакова