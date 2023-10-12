Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Полномочный посол Эквадора в России найден мертвым в квартире в Москве

Полномочный посол Эквадора в России найден мертвым в квартире в Москве

12 октября 2023, 09:20
Фото: istockphoto/PORNCHAI SODA

Фото: istockphoto/PORNCHAI SODA

Тело Полномочного министра посольства Эквадора в России найдено в квартире в центре Москвы. Мертвого дипломата обнаружили его коллеги.

Как сообщает телеграм-канал Baza, 53-летний посол Хорхе-Патрисио Таласиос-Поррас перестал выходить на связь с вечера 10 октября. На следующий день, 11 октября, на службе он также не появился. Заподозрив неладное, двое его коллег поехпли к нему на квартиру в Кривоарбатском переулке. Там они обнаружили дипломата мертвым.

По предварительным данным, Таласиос-Поррас скончался от сердечной недостаточности. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Окончательно причина смерти станет ясна после того, как будут проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Читайте также:

В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован украинский политик и бизнесмен Клюев

Умер глава Подольска Дмитрий Жариков

В Москве найден мертвым сын китайского революционера Ван Мина
#посол
#москва
#смерть
#дипломат
#сердце
Читайте нас в
ЦАХАЛ нанес удар по элитному подразделению ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля нанесла удары по элитным силам ХАМАС «Нухба» в Газе
12 октября 2023, 09:50

Фото: istock / e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по оперативным командным центрам ХАМАС, бойцы которого возглавляли атаку 7 октября на Израиль.

«Элитные силы Нухбы состоят из террористов, отобранных высокопоставленными боевиками Хамаса и назначенных для проведения террористических атак, таких как засады, рейды, нападения, проникновение через террористические туннели, а также противотанковые ракеты, ракеты и снайперский огонь», — говорится в сообщении израильской армии обороны.
Помимо этого, в ЦАХАЛ заявили, что израильская авиация нанесла удар по одному из командиров военно-морских сил ХАМАС, Мухаммаду Абу Шамле, по информации военных, он мертв.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также: 
Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек

Арестович*: Израильтяне и украинцы столкнулись с одним и тем же злом

Путин: Россия могла бы помочь с урегулированием конфликта Израиля и Палестины

*Включен в список террористов и экстремистов в РФ

#операция
#израиль
#армия
#авиация
#министр
#рейды
#ракеты
#удар
Читайте нас в
Российский футболист погиб в ДТП на трассе под Екатеринбургом
Четыре бывших футболиста «Амкара» попали в ДТП на трассе под Екатеринбургом
12 октября 2023, 09:38

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Российский футболист Евгений Ситников погиб в результате автомобильной аварии на трассе Пермь - Екатеринбург. Он с партнерами по команде «Уралец ТС» ехал из Перми в Нижний Тагил на тренировку.
Кроме Евгения, в автомобиле находились игроки нижнетагильской команды Кирилл Кочетов, Денис Мыльников и Денис Федорочев. На скользком дорожном покрытии машина не удержалась на трассе, вылетела на обочину и перевернулась, передает телеграм-канал SHOT. Евгений Ситников погиб на месте. Кочетов в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Мыльников и Федорочев получили легкие ушибы.

Все четверо — воспитанники пермского «Амкара», еще недавно выступавшего в Российской премьер-лиге. В этом сезоне они выступали за клуб «Уралец ТС» из Нижнего Тагила, играющий во второй лиге российского футбола (третий по силе дивизион).

Читайте также:

В аварии с маршруткой в Люберцах пострадали четыре человека

Электричка столкнулась с автомобилем на ж/д переезде в Подмосковье

В Приморье три человека погибли в ДТП грузовика и легкового автомобиля
#клуб
#машина
#дтп
#авария
#футбол
Читайте нас в
Сотрудники онкологического отделения больницы превратили её в порностудию
Belfast Live: Сотрудники крупной больницы превратили её в порностудию
12 октября 2023, 07:01

Фото: iStock/fabioderby

В Великобритании полиция расследует появление в Сети порнороликов, снятых в больнице Белфаста. Об этом пишет Belfast Live.
В столице Северной Ирландии разразился скандал из-за серии откровенных видеороликов в интернете. Оказалось, что половые акты были сняты в крупнейшей больнице города Белфаст. По некоторым свидетельствам, сотрудники онкологического отделения превратили клинику в порностудию.

В настоящее время ведётся внутреннее расследование. 

«Такие съемки в помещениях Фонда абсолютно неприемлемы. Если выяснится, что видео действительно снимали там, мы примем соответствующие меры», — отметили в Фонде соцзащиты и охраны здоровья Белфаста.

Читайте также:

В Москве суд арестовал одного из авторов приватизации Моложавого

В Индии сверхскорый поезд сошёл с рельсов, четыре человека погибли

Береговая охрана США нашла обломки батискафа «Титан» и человеческие останки
#суд
#сша
#скандал
#меры
#сотрудники
#расследование
#съёмки
Читайте нас в
В Москве суд арестовал одного из авторов приватизации Моложавого
РБК: В Москве суд заочно арестовал одного из авторов приватизации Моложавого
12 октября 2023, 06:08

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве Кузьминский районный суд вынес постановление о заочном аресте экс-заместителя министра имущественных отношений России, одного из разработчиков приватизации Сергея Моложавого. Его подозревают в мошенничестве, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
В публикации говорится, что Моложавого подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Бывшему замминистра грозит до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что уголовное дело было заведено в июле 2023 года. Согласно материалам, Моложавый подозревается в выводе имущества компании «Голденберг Инвест», которой руководил до 2021 года.

В настоящее время Сергей Моложавый объявлен в розыск.

Читайте также:

На Камчатке отстранили от должности главу закрытого города Вилючинск Потапова

В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу

В России введут единые правила для тарифов на парковку
#дело
#права
#уголовное дело
#розыск
#ук
#мошенничество
#компании
#рф
Читайте нас в
В Индии сверхскорый поезд сошел с рельсов, четыре человека погибли
12 октября 2023, 01:00

Фото: iStock/jimmy kamballur

На востоке Индии с рельсов сошёл сверхскоростной поезд, не менее четырёх человек погибли. Об этом пишет Times of India.
Уточняется, что крушение случилось в округе Буксар штата Бихар.

По информации газеты Hindustan Times, в результате инцидента пострадали сто человек. Предварительно, с рельсов сошли минимум 12 вагонов экспресса «Север-Восток», направляющегося из столичного  региона в штат Ассам.

Читайте также:

На юге Москвы загорелся торговый комплекс

TI: Число погибших израильских военных достигло 189

Расчлененное тело женщины найдено в одной из столичных квартир
#крушение
#поезд
#индия
Читайте нас в
Над Белгородом произошел взрыв
Shot: система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородом, пострадавших нет
12 октября 2023, 00:40

Фото: iStock/valio84sl

Над Белгород произошел взрыв, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что над городом засекли беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватила и уничтожила данный беспилотник.

По предварительным данным, инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям. Официальной информации о произошедшем пока что нет.

Читайте также:

В Брянской области сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ

Неопознанные БПЛА парализовали работу аэропорта в Астрахани

Сбитый под Белгородом беспилотник был начинён чешской взрывчатой
#беспилотник
#бпла
#аппарат
#инцидент
#всу
#пво
Читайте нас в
Береговая охрана США нашла обломки батискафа «Титан» и человеческие останки
12 октября 2023, 00:31

Фото: iStock/PetruStan

Сотрудники Береговой охраны США нашли обломки батискафа «Титан». Пресс-служба охраны опубликовала соответствующая информацию 11 октября.
По предварительной информации, специалистами также были обнаружены человеческие останки. В публикации говорится, что предполагаемые останки извлекли из-под обломков батискафа и отправили медикам для проведения анализа.

«Инженеры по вопросам безопасности из Морской комиссии по расследованиям происшествий в составе Береговой охраны США обнаружили и переместили оставшиеся обломки «Титана» и улики со дна северной части Атлантического океана», — проинформировали в береговой охране.

Читайте также:

Владевшая затонувшим батискафом «Титан» компания OceanGate удалила все свои аккаунты в социальных сетях

OceanGate остановила все операции после взрыва на «Титане»

Финская полиция заявила о «внешних следах» у места поломки газопровода Balticconnector
#полиция
#сша
#погибшие
Читайте нас в
На юге Москвы загорелся торговый комплекс
Пожар вспыхнул в торговом комплексе на Варшавском шоссе в Москве
11 октября 2023, 23:55

Фото: прокуратура Москвы

В торговом комплексе на Варшавском шоссе в Москве произошел пожар, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры. Для выяснения обстоятельств происшествия прокуратура приступила к проверке.
Чертановская межрайонная прокуратура проводит расследование с целью установления причин и обстоятельств пожара в данном нежилом здании. По предварительной информации, инцидент произошел именно в указанном торговом комплексе на Варшавском шоссе. Причины возгорания будут установлены после проведения пожарно-технической экспертизы. На данный момент на месте происшествия работает заместитель прокурора Чертановского межрайона, Станислав Шевченко.



Прокуратура контролирует процесс проверки хода и результатов, а также будет следить за развитием событий в связи с данной ситуацией.

Читайте также:

В Подмосковье тушат крупный пожар на складе со стройматериалами

Российские пожарные спасли кота из горящей квартиры

Бытовой газ взорвался в квартире участника СВО из Самары
#проверки
#прокуратура
#шоссе
#инцидент
#происшествия
#расследование
Читайте нас в
В Израиле погиб россиянин Решетников, служивший в ЦАХАЛ
11 октября 2023, 23:40

Фото: iStock/e-crow

В Израиле в результате атак палестинского движения «Хамас» погиб гражданин РФ Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии ЦАХАЛ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что несколько дней он числился пропавшим без вести. 11 октября от посольства Израиля в Москве родственникам Решетникова сообщили о его гибели.

«Посольство Израиля будет заниматься организационными вопросами прибытия близких на похороны в Израиль», — говорится в публикации.

Дмитрий Решетников родился в Волгограде, в Израиле он являлся бойцом взвода 51-го батальона бригады «Голани».

Читайте также:

TI: Число погибших израильских военных достигло 189

ЦАХАЛ опровергла информацию о вторжении Ливана в воздушное пространство Израиля

Кирби: США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»
#сша
#израиль
#посольство
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф