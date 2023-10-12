Полномочный посол Эквадора в России найден мертвым в квартире в Москве

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Тело Полномочного министра посольства Эквадора в России найдено в квартире в центре Москвы. Мертвого дипломата обнаружили его коллеги.
По предварительным данным, Таласиос-Поррас скончался от сердечной недостаточности. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Окончательно причина смерти станет ясна после того, как будут проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
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