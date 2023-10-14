Польские пограничники избили беженца и подкинули его тело в Белоруссию

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Белорусские пограничники у границы с Польшей обнаружили тело беженца из Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета республики.
Инцидент случился в четверг, 12 октября. Пограничники в районе границы обнаружили двух иностранных граждан, один из них не подавал признаков жизни. На место происшествия прибыли медики, они констатировали смерть мужчины, а второму оказали необходимую помощь.
По словам гражданина Ирана, он попал в Белоруссию из Польши. Он рассказал, что их вместе с другом задержали польские силовики. Они избили их, после чего оставили на холоде без воды и еды.
Спустя некоторое время беженцев доставили к белорусской границе, при этом один из них к этому моменту уже был мертв. Военные приказали оставшемуся в живых перетащить тело товарища на Белоруссии, использовав калитку для животных.
Отмечается, что с начала 2023 года белорусскими пограничниками зафиксировано девять случаев гибели беженцев на границе с Польшей.
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По словам гражданина Ирана, он попал в Белоруссию из Польши. Он рассказал, что их вместе с другом задержали польские силовики. Они избили их, после чего оставили на холоде без воды и еды.
Отмечается, что с начала 2023 года белорусскими пограничниками зафиксировано девять случаев гибели беженцев на границе с Польшей.
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Диана Аванесян