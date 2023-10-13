Польские пограничники избили беженцев и заставили их лезть в калитку для животных

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Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей двух измученных беженцев, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета.
Выяснилось, что белорусы нашли на польской границе граждан Ирана. Выживший рассказал, что они наткнулись на польских силовиков и попросили у них помощи. Однако, те сильно избили иранцев, а затем держали без еды и воды на холоде. Измученных пленников поляки привезли к границе, выкинули из машины и заставили живого иранца тащить труп своего друга через калитку для животных.
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Евгения Парфентьева