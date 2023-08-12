Польские военные предотвратили пересечение границы сотнями мигрантов из Белоруссии

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Польские военные предотвратили прорыв нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба пограничной стражи Польши.
Уточняется, что пограничникам из Польши пришлось использовать водомёты для предотвращения проникновения в страну мигрантов.
В сообщении сказано, что группа людей, желающих пересечь белорусско-польскую границу, была настроена агрессивно, они имели ножи и бросались камнями.
Всего за сутки были пресечены сотни попыток пересечения границы. В общей сложности 105 граждан Конго и Эритреи через Белоруссию пытались попасть на территорию Польши.
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В сообщении сказано, что группа людей, желающих пересечь белорусско-польскую границу, была настроена агрессивно, они имели ножи и бросались камнями.
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Анастасия Чинкова