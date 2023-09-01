Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу

Военный вертолет Польши нарушил границу Белоруссии. Об этом сообщает погранкомитет страны.
«Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области», - говорится в сообщении белорусского ведомства.
Таким образом, польский военный вертолет Ми-24 на низкой высоте пересек белорусскую госграницу, и пролетел по стране около 1200 метров, после чего вернулся обратно. Уточняется, что Польша уже проинформирована о случившемся нарушении границы.
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