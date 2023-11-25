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Полсотни детей отравились свинцом после употребления фруктового пюре

NBC: в США 52 ребёнка отравились свинцом после употребления фруктового пюре
25 ноября 2023, 16:46
Фото: iStock/lisaaMC

Фото: iStock/lisaaMC

В США зафиксировали свыше 50 случаев отравления свинцом среди детей в возрасте от одного до четырёх лет. Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что в 25 штатах США было зафиксировано 52 случая повышения допустимого уровня свинца в крови маленьких детей. Такие показатели были вызваны употреблением яблочного пюре с корицей от компании WanaBana.

Проведённое тестирование одного из образцов продукта показало, что количество свинца в 200 раз превышает допустимую норму.


Компания ещё 30 октября отозвала все партии своей продукции. Однако позднее стало известно, что в ряде штатов пюре WanaBana по-прежнему находится на прилавках. Также в настоящее время выясняется, поставлялась ли продукция в другие страны.

Собеседница американского телеканала врач Лока Брихер из Миннесоты рассказала, что дети в возрасте до шести лет наиболее уязвимы в воздействию свинца. По её словам, это вещество может приводить к повреждениям мозга и нервной системы, привести к замедлению роста и развития, что скажется и на уровне IQ. Также свинец может вызвать проблемы со слухом и речью.

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#детское питание
#сша
#компании
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В Белоруссии в аварии с туристическим автобусом пострадала россиянка
25 ноября 2023, 17:36

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В Витебской области Белоруссии случилось ДТП с туристическим автобусом.
В аварии пострадала гражданка России, сообщает Telegram-канал российского посольства в Белоруссии. 

«Вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи (Витебская область) случилось ДТП с участием фуры и белорусского туристического автобуса, который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Витебск»,-сказано в сообщении. 
По данным МЧС, в автобусе находились 26 человек.

В аварии пострадала 73-летняя россиянка. Её госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу. Там женщине диагностировали закрытый перелом верхней челюсти. 

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#белоруссия
#туристы
#дтп
#авария
#новости
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В Челябинской области шалость с огнём унесла жизни двух маленьких детей
МЧС: два маленьких ребёнка погибли во время пожара под Челябинском
25 ноября 2023, 17:25

Фото: iStock/Distortion Media

В Челябинской области при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме погибли двое маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что жительница населённого пункта Мирный оставила дома одних двухлетнюю дочь и трёхлетнего сына. В какой-то момент в квартире загорелся диван. По данным следствия, это произошло из-за шалости, поскольку дети нашли спички, лежащие в доступном месте. 

По данным ведомства, семья состояла на учёте, женщина в одиночку воспитывала детей. 

В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 

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#пожар
#смерть
#дети
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#уголовное мчс
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Петербуржец с арбалетной стрелой в животе самостоятельно добрался до больницы
25 ноября 2023, 16:54

Фото: istockphoto/naumoid

В Санкт-Петербурге местный житель обратился к врачам со стрелой в животе.
«Фонтанка» пишет, что 24 ноября в больницу Святого Георгия приехал 38-летний мужчина. Он самостоятельно добрался до врачей из квартиры на Северном проспекте. Всё это время у него в животе находилось инородное тело.

Раненый петербуржец рассказал, что он перезаряжал арбалет дома и случайно выстрелил в себя стрелой, длина которой 6 см. 

Ранее сообщалось, что в Тверской области самолет пробил лед Волги во время жесткой посадки. Самолетом управлял летчик-испытатель Борис Келазев, который имеет звание Героя СССР. В июле 2022 года под Тверью летчик тоже совершал жесткую посадку.

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#санкт-петербург
#новости
#врачи
#больница
#происшествие
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В Тверской области самолет пробил лед Волги во время жесткой посадки
25 ноября 2023, 16:30

Фото: istockphoto/FotoDuets

В Тверской области легкомоторный самолет жестко приземлился на реку.
«112» сообщает, что легкомоторный самолет приземлился на лед Волги и частично ушёл под воду. Сообщается, что пилот сам выбрался из самолета.

Самолетом управлял летчик-испытатель Борис Келазев, который имеет звание Героя СССР. В июле 2022 года под Тверью летчик тоже совершал жесткую посадку.

«112», ссылаясь на источники сообщает, что полет не был санкционирован.

Ранее сообщалось что страна потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций, которые коснулись авиаотрасли. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, пишет РИА Новости.

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#самолет
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#новости
#река
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На школьника оформили кредит на 250 тысяч рублей во время игры в GTA
25 ноября 2023, 15:54

Фото: istockphoto/Fabio Camandona

Мошенники оформили на 17-летего подростка кредит в 250 тысяч рублей, пока он играл в онлайн-игру GTA 5.
Об этом рассказал источник РЕН ТВ, который знаком с ситуацией. Во время игры модератор с никнеймом gosugameer сообщил 17-летнему школьнику, что его версия игры не лицензирована, и его заблокируют на сервере. Чтобы избежать этого, подростку нужно было включить демонстрацию экрана своего телефона. Школьник выполнил требование. Модератор увидел, что на телефон установлено приложение банка, и попросил зайти в него, но подросток отказался. 

«Gosugameer попросил зайти мальчика в сообщения, куда сразу стали приходить сообщения с паролями для доступа к банку и перевода денег. Подросток сразу отключил демонстрацию экрана, однако преступник успел оформить кредит на 250 тысяч», - сообщил источник. 
Мошенник вывел со счета 50 тысяч рублей из общей суммы кредита. Банковский счет оформили на маму школьника. Она обратилась с заявлением в полицию. В МВД инициировали проверку. 

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В Москве айтишник избил дочь за увлечение компьютерными играми

В Краснодаре бойцы ММА и полиция помогли избитой таксистке
#подростки
#школьник
#новости
#полиция
#компьютер
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В Красногорске упал кран, пострадал крановщик
25 ноября 2023, 15:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

Крановщик пострадал при падении строительного крана в подмосковном Красногорске.
Shot пишет, что ЧП случилось во время сноса горнолыжного комплекса «Снежком». Рабочие перегрузили технику, и она рухнула. 
Стрела крана повредила кровлю и фасад соседнего здания.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре пьяный пассажир избил девушку-таксистку, которая отказалась исполнить его требование о немедленной остановке.

«Мне пришлось выбежать с машины и молить о помощи. Хочу выразить благодарность всем таксистам, ребятам с ММА и сотрудникам полиции, оказавшим поддержку», —рассказала пострадавшая.
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#подмосковные стройки
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#новости подмосковья
#происшествие
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В Краснодаре бойцы ММА и полиция помогли избитой таксистке
25 ноября 2023, 15:03

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В Краснодаре пьяный пассажир избил девушку-таксистку, которая отказалась исполнить его требование о немедленной остановке.
Об этом таксистка я рассказала Telegram-каналу «Типичный Краснодар».

24 ноября женщина приняла заказ от семейной пары из Комсомольского района. Сначала всё было нормально, пассажир ехал молча, но потом внезапно схватил таксистку и потребовал остановить автомобиль. К тому же он попытался выгнать из салона свою жену, которая попросила водителя не останавливать машину. 

«На просьбу жены продолжить путь, я поехала, за что получила удар в лицо. Дальше были угрозы. Мне пришлось выбежать с машины и молить о помощи. Хочу выразить благодарность всем таксистам, ребятам с ММА и сотрудникам полиции, оказавшим поддержку», —рассказала пострадавшая. 
Ранее сообщалось, что в Сургуте таксист, уроженец одной из среднеазиатских республик, привёз двух женщин по неправильному адресу, за что получил от них замечание. Когда он всё-таки доставил пассажирок туда, куда им требовалось, одну из них он выволок из салона машины за капюшон и бросил в снег.

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#такси
#происшествие
#женщины
#полиция
#новости
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В Элисте люди насмерть отравились угарным газом
25 ноября 2023, 13:52

Фото: iStock/artolympic

Три человека скончались, отравившись угарным газом в Элисте, республика Калмыкия.
Об этом сообщила региональная прокуратура. В данный момент организована проверка по факту гибели трёх местных жителей. 

Следователи выяснят все обстоятельства и детали произошедшего. 

Ранее сообщалось, что три автомобиля - фура, бензовоз и легковушка- столкнулись на трассе в Саратовской области.

В региональном управлении ГИБДД рассказали, что два человека погибли, ещё двое пострадали. Авария случилась примерно в 9 часов 40 минут (8.40 по мск) в Советском районе рядом с поселком Пушкино. В ДТП столкнулись бензовоз, грузовик Isuzu и Volkswagen Polo. Водители бензовоза и грузовика погибли.

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#газ
#происшествие
#отравление
#полиция
#следствие
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В Москве айтишник избил дочь за увлечение компьютерными играми
112: в Москве IT-специалист избил дочь за увлечение компьютерными играми
25 ноября 2023, 13:14

Фото: iStock/Zinkevych

В Москве отец-программист, избил дочь за её чрезмерное увлечение компьютерными играми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что мужчина, который сам является IT-специалистом, неоднократно избивал свою 13-летнюю дочь за то, что та часто играет в компьютерные игры или сидит в телефоне. 

В итоге ребёнок, уставший от постоянных конфликтов, позвонил в полицию. Медицинские работники выявили у девочки повреждение связок локтевого сустава.

Вызванный в отделение полиции отец ребёнка начал объяснять, что дочь совсем не уделяет внимание учёбе, потому что постоянно играет в компьютерные игры. По его словам, скандалы начинаются тогда, когда он пытается отобрать у дочери телефон или планшет. 

Бывшая жена программиста, с которой проживает дочь, потребовала возбудить уголовное дело в отношении экс-супруга. 

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка для выяснения виноватых с точки зрения закона. 

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#полиция
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