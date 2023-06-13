Полуголый москвич громил припаркованные иномарки в утро Дня России

Фото: iStock/Elena Perova
Мужчина разнес машины во дворе, а потом украл иномарку у здания Минкульта
Утром 12 июня жители одного из московских дворов проснулись от оглушительного шума – полуголый мужчина громил припаркованные машины под их окнами, кадры происшествия публикует Telegram канал Baza.
По информации СМИ, в пять часов утра жители столичной многоэтажки заметили в своем дворе парня в одних штанах. Он скакал по машинам, топтал их и выбивал стекла. Москвичи попробовали прогнать его криками, однако, это только раззадорило вандала.
Мужчина перемахнул через забор соседнего Минкульта, заметил там припаркованный Ford Focus с ключами в салоне, сел в него, и уехал в неизвестность.
К счастью, уже в шесть утра дебошира поймали.
Что стало причиной возбужденного состояния москвича – СМИ пока не сообщает.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Саранске 34-летняя бывшая солистка театра песни «Росичи» Елизавета Кутурова выпала из окна десятого этажа вместе с пятилетней дочерью.
По информации СМИ, в пять часов утра жители столичной многоэтажки заметили в своем дворе парня в одних штанах. Он скакал по машинам, топтал их и выбивал стекла. Москвичи попробовали прогнать его криками, однако, это только раззадорило вандала.
К счастью, уже в шесть утра дебошира поймали.
Что стало причиной возбужденного состояния москвича – СМИ пока не сообщает.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Саранске 34-летняя бывшая солистка театра песни «Росичи» Елизавета Кутурова выпала из окна десятого этажа вместе с пятилетней дочерью.
Евгения Парфентьева