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Полуторагодовалый малыш погиб от удара током в спальне родителей

Полуторагодовалого малыша убило зарядным устройством в Новокузнецке
15 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/izzzy71

В Новокузнецке полуторагодовалый малыш умер от удара током, засунув в рот провод от зарядного телефона. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В момент трагедии, родителей рядом с ребенком не было. Отмечается, что кроме мальчика, семья воспитывала еще двоих детей.

Находясь в спальне родителей, полуторогодовалый ребенок решил поиграть с проводом от зарядного устройства, который был подключен к розетке. Он взял в рот один из концов провода и получил удар током. Спасти жизнь ребенка не удалось, он скончался на месте.


По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

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#проверка
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#семья
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Мощность взрыва в Махачкале оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте
15 августа 2023, 12:43

Фото: iStock/Leonid Ikan

В автосервисе, где начался пожар, находилось около 100 тонн взрывоопасной селитры.
Shot пишет, что склад на территории автосервиса арендовал местный 39-летний бизнесмен Тимур. В арендованном помещении он хранил аммиачную селитру и удобрения на продажу. По предварительной версии, после возгорания во время технических работ селитра сдетонировала. Пламя перекинулось на соседнюю заправку, где взорвались цистерны и машина с газом, припаркованная как раз рядом со складом с селитрой.
 
Также ситуацию усугубило несоблюдение правил пожарной безопасности на АЗС.
 
К слову, селитра взорвалась в порту Бейрута в 2020 году. В Бейруте взрыв оценивался в 1500 тонн в тротиловом эквиваленте, что в 50 раз мощнее, чем в Махачкале. Тогда погибло 210 человек.
 
В Дагестане на данный момент сообщается о 35 погибших и 105 пострадавших.

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#дагестан
#взрыв
#азс
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Названа предварительная причина смерти артиста Николаева
Предварительная причина смерти артиста Николаева — перитонит и некроз желчного пузыря
15 августа 2023, 12:36

Фото: iStock/jorgeantonio

Предварительная причина смерти легендарного советского клоуна Андрюши (Андрея Николаева) — это перитонит и некроз желчного пузыря. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что в субботу, 12 августа, Николаев был госпитализирован с острой стадией механической желтухи. Артист отказался от экстренной операции, которая была необходима для того, чтобы не отказала печень.

За 3 дня состояние Николаева ухудшилось, его внутренние органы перестали функционировать. В результате чего цирковой артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался на 86-м году жизни. 

Ранее в пресс-службе «Росгосцирка» выразили соболезнования родным и близким артиста от лица руководства цирка и коллектива. Известно, что цирковой артист Андрей Николаев умер у себя дома.

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#соболезнования
#операции
#артист
#николаев
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В Красноярском крае медведь напал на грибников
15 августа 2023, 12:32

Фото: iStock/JNevitt

Медведь напал на троих грибников в лесу на юге Красноярского края.
Пресс-служба регионального МВД сообщает, что мужчины собирали грибы в окрестностях села Имисское, когда на них напал медведь.
 
Грибникам удалось отпугнуть зверя ружьём. Двое грибников пострадали.

Ранее в американском штате Пенсильвания мужчина столкнулся с медведем прямо возле своего дома.

Американец спустился в гараж, чтобы наладить водопроводный шланг и натолкнулся на огромного медведя, который рылся в мусоре в поисках еды. Голодное животное испугалось и бросилось на мужчину, вцепившись ему в голову. К счастью, медведь быстро сбежал, а пострадавший ринулся в дом, где его супруга уже вызвала скорую помощь.

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#медведи
#чп
#грибники
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В Индии погибли 49 человек из-за наводнений и оползней
15 августа 2023, 12:03

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

Стихия ударила по северным штатам Индии.
РЕН ТВ пишет, что проливные дожди продолжались несколько дней. Мощные потоки воды снесли здания и автомобили.
 
Количество погибших продолжает расти. Несколько десятков людей числятся пропавшими без вести. Тысячи местных жителей остались без электричества, дорог и всякой связи с цивилизацией.
 
Спасатели пытаются разобрать завалы, под которыми всё ещё остаются люди.

Ранее в Грузии увеличилось число жертв оползня. В данный момент число жертв сошедшего оползня достигло 25, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Также обнаружены части 5 человеческих тел. В данный момент идёт процедура их идентификации.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал, что поиски не прекратятся, пока не будут обнаружены все пропавшие граждане.

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#индия
#грузия
#чп
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В Уфе пропали женщина и её 3-летний сын
15 августа 2023, 11:55

Фото: iStock/Irina_Geo

Башкирские волонтеры начали поиски матери и ребенка, которые пропали в Уфе.
Ориентировки на 39-летнюю женщину и её 3-летнего сына появились в сообществе  поискового отряда «Лиза Алерт» и группе «БашРегионСпас» во «ВКонтакте».
 
Поиски начали 15 августа. Близкие ничего не знают о нахождении 39-летней Александры Губайдуллиной и её сына Марка с 12 августа. В последний раз пропавшую семью видели в Уфе.
 
Всех, кто может поделиться какой-либо полезной информацией, просят обращаться в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Адыгее трое суток разыскивают двух 15-летних девочек, которые ранее уже пропадали.
Подростки пропали 10 августа, их родители подали заявление в полицию. В ведомстве уточнили, что девочки уже исчезали недавно. Они снова пропали через сутки после того, как были найдены полицией.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сотрудниками полиции и поисковой командой.

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#дети
#родители
#розыск
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Возросло число погибших и пострадавших в результате взрыва на АЗС
Минздрав: В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 115 человек, погибли 35
15 августа 2023, 11:46

Фото: iStock/Marat Musabirov

В Минздраве России сообщили, что в результате взрыва на АЗС в Махачкале, увеличилось число пострадавших и погибших. В настоящее время, в больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей.
Ранее сообщалось, что во время взрыва погибли трое детей.  

В связи с трагедией, на территории республики объявлен день траура. Глава Дагестана отдал распоряжении об ограничении трансляции развлекательных программ и мероприятий по телеканалам и сообщил о необходимости приспустить государственные флаги. 
 
Траур объявлен на территории всей республики. 
  

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#азс
#соболезнования
#дагестан
#смерть
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Умер цирковой артист Андрей Николаев
Умер артист цирка Андрей Николаев
15 августа 2023, 11:38

Фото: РИА Новости/Л. Нерео

Цирковой артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Росгосцирка».
В пресс-службе выразили соболезнования родным и близким артиста от лица руководства цирка и коллектива.

Народный артист России скончался скоропостижно на 86-м году жизни. Известно, что Николаев умер у себя дома, причина смерти в настоящее время не названа. 

Ранее сообщалось, что скончалась народная артистка СССР Вера Василева. Актриса умерла в возрасте 97 лет.

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#ссср
#соболезнования
#артист
#николаев
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Mash: Угроза взрыва в Большом театре в Москве
15 августа 2023, 11:22

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Неизвестные сообщили о минировании Большого театра на Театральной площади. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что всех сотрудников театра экстренно эвакуировали. На место едут кинологи.

Напомним, ранее взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек. Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.

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#кинологи
#взрыв
#бомба
#театр
#эвакуация
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В Стамбуле задержали нового фигуранта по делу об убийстве посла России Карлова в 2016 году
15 августа 2023, 11:21

Фото: iStock/Marvin Samuel Tolentino Pineda

Посол России Андрей Карлов был убит в 2016 году.
Турецкое издание Haber Turk сообщает, что департамент стамбульской полиции во время операции в Бейликдюзю задержал нового фигуранта в деле об убийстве российского дипломата. Фигурантом оказалась женщина, которая приходится женой одному из причастных к убийству Андрея Карлова. В ходе обыска изъяли мобильный телефон, две sim-карты, устройство для sim-карт и карту памяти.
 
Сообщалось, что радикалы, застрелив российского посла Карлова в 2016 году, хотели разжечь войну между Россией и Турцией.
 
Посла РФ в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который охранял посла на выставке. Позже его убили в перестрелке с правоохранителями.

Пятеро обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению. Ещё 9 человек получили от 5 до 15 лет тюрьмы.  Другие фигуранты находятся в розыске.

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#турция
#посол
#убийство
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