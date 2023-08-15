Полуторагодовалый малыш погиб от удара током в спальне родителей

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В Новокузнецке полуторагодовалый малыш умер от удара током, засунув в рот провод от зарядного телефона. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В момент трагедии, родителей рядом с ребенком не было. Отмечается, что кроме мальчика, семья воспитывала еще двоих детей.
Находясь в спальне родителей, полуторогодовалый ребенок решил поиграть с проводом от зарядного устройства, который был подключен к розетке. Он взял в рот один из концов провода и получил удар током. Спасти жизнь ребенка не удалось, он скончался на месте.
По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
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Находясь в спальне родителей, полуторогодовалый ребенок решил поиграть с проводом от зарядного устройства, который был подключен к розетке. Он взял в рот один из концов провода и получил удар током. Спасти жизнь ребенка не удалось, он скончался на месте.
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Анастасия Крестьянова