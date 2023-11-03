Полуторагодовалый ребенок погиб в результате падения с лестницы в Иркутской области

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области Анатолию Ситникову предоставить информацию о продвижении уголовного расследования, связанного со случаем неосторожного причинения смерти ребенку. Об этом сообщили в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации в Telegram 2 ноября.
По информации ведомства, в настоящее время следственные органы Следственного комитета России по Иркутской области расследуют уголовное дело, в рамках которого рассматривается вопрос о возможном преступлении, предусмотренном статьей 109 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).
Трагическое событие произошло 25 октября 2023 года, когда полуторагодовалый малыш случайно упал с лестницы, получив травмы при падении. Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где ему была поставлена диагноз черепно-мозговой травмы. Несмотря на усилия врачей, на следующий день ребенок скончался.
Анатолий Ситников получил указание регулярно информировать о ходе расследования и о любых новых фактах, связанных с данным делом.
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Трагическое событие произошло 25 октября 2023 года, когда полуторагодовалый малыш случайно упал с лестницы, получив травмы при падении. Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где ему была поставлена диагноз черепно-мозговой травмы. Несмотря на усилия врачей, на следующий день ребенок скончался.
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Артем Кузьмин