Полутораметровая гадюка ползает по территории детского сада в Москве

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В столичном районе Марьино в детском саду на улице Белореченской на территории детского сада пытаются отловить полутораметровую змею. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, четырехлетнего ребенка экстренно госпитализировали после укуса змеи рядом с подмосковным Домодедово. Тогда же в Московской области от укуса гадюки пострадала 12-летняя девочка, ее также госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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