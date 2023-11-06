Помощник главкома ВСУ Залужного убит взрывом гранаты у себя дома

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Помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Честяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Об этом сообщает Страна.
Сообщается, что тринадцатилетний сын погибшего тяжело ранен и был госпитализирован. По данным издания, во время взрыва в этот момент в доме находились жена и дочь Честякова. По предварительной информации, они не пострадали.
Отмечается, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уже подтвердил смерть своего помощника.
Ранее сообщалось, что бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным.
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Отмечается, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уже подтвердил смерть своего помощника.
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Екатерина Коршунова