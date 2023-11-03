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Помощница блогера Шабутдинова опровергла его задержание

03 ноября 2023, 12:52
Фото: iStock/sasun bughdaryan

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Представитель блогера-миллионника Аяза Шабутдинова опровергла его задержание. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам помощницы, блогер действительно находится в РФ, однако не задержан и продолжает работать. Она заявила, что не понимает, откуда пошла новость о задержании Шабутдинова и обысках. Примечательно, что сам Аяз не выходит на связь.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

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#фсб
#женщина
#апартаменты
#блогер
#сотрудники
#рф
#задержание
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Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве
В Москве ФСБ задержала блогера Аяза Шабутдинова за мошенничество
03 ноября 2023, 12:28

Фото: istock / BrianAJackson

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Информацию сообщает телеканал «360», ссылаясь на собственный источник.
По информации издания, блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

Сейчас у Аяза 1,9 млн подписчиков, он обещает научить зарабатывать любого. 3 ноября Шабутдинов планировал запустить очередной курс.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы продлил Елене Блиновской и её мужу срок ареста на 21 объект недвижимости в Москве, Ярославской области и Подмосковье. В отношении блогера начата ещё одна налоговая проверка. Об этом сообщает её адвокат Наталия Сальникова из зала суда. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#фсб
#курс
#апартаменты
#блогер
#сотрудники
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В Чебоксарах женщина погибла под колесами мусоровоза
03 ноября 2023, 12:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

Женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Чебоксарам.
Отмечается, что трагедия произошла возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару. 37-летний водитель мусоровоза при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода.

От полученных травм женщина погибла на месте. На данный момент ее личность устанавливается. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что фельдшер погибла в машине скорой помощи, которая вылетела с трассы под Красноярском. Водитель и 54-летняя пациентка доставлены в Ачинскую районную больницу.

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Гуцериев: Беспорядки в Махачкале — произвол, его участники должны быть наказаны
03 ноября 2023, 12:09

Фото: istock / Кристина Кормилицына

Участники беспорядков в аэропорту в Махачкале устроили произвол, поставив под удар весь Дагестан, а также развитие туристического потенциала региона. Об этом заявил бизнесмен Михаил Гуцериев, пишет РБК.

«Я разделяю эту боль (из-за событий на Ближнем Востоке - прим. ред. ), но не могу найти ни одного оправдания произошедшему 29 октября в Дагестане. Более того, я глубоко убежден, что зло, позорно прикрывающееся благородными лозунгами справедливости и защиты ближних, заслуживает еще большего порицания и сурового наказания», — пишет предприниматель .
Гуцериев, который по национальности ингуш, отметил, что Кавказ считается местом единства народа и религий, а об антисемитизме люди могли слышать только из книжек и от туристов. 

Он примел в пример исторических личностей, среди которых много «достойных» горских евреев, оставивших след в истории. Гуцериев рассказал, что во время Великой Отечественной войны в боях принимали участие писатели Хизгил Авшалумов и Михаил Бахшиев, поэты Манувах Дадашев, Борис Гаврилов, Даниил Атнилов,  драматург Юно Семенов и многие другие.

Предприниматель также отметил, что в последнее время в Дагестане начал развиваться туризм, а устроившие беспорядки поставили под удар благополучие региона.

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#туризм
#предприниматель
#развитие
#дагестан
#аэропорт
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Иностранец надругался над 15-летней девочкой в бане в Новой Москве
03 ноября 2023, 12:04

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

15-летняя девочка стала жертвой изнасилования иностранцем в Новой Москве. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Сообщается, что инцидент произошел в частном доме в деревне Богородское в ТиНАО. Девочка решила сходить в баню, в это время в помещение пробрался иностранный гражданин и изнасиловал ее.

Мать подростка в этот же день сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Спустя всего несколько часов полицейские поймали подозреваемого. Отмечается, что он находился в стране нелегально, за что в отношении него уже составлен административный протокол.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

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#изнасилование
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Следователя по делу о стрельбе в школе Казани Избенко арестовали за растрату
03 ноября 2023, 10:09

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Басманный суд Москвы арестовал замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает «Ъ».
Сообщается, что Избенко будет отбывать срок до 12 декабря этого года. В постановлении суда уточняется, что задержанный обвиняется в нескольких эпизодах преступлений по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Дело ​было возбуждено 12 октября, спустя несколько недель следователя задержали.

Напомним, Избенко вел дело о расстреле учеников и учителей гимназии № 175 в Казани, который случился в 2021 году. Ильназ Галявиев зашел в учебное заведение и расстрелял школьников и учителей. В тот день погибли 7 детей и 2 взрослых, ранения получили 23 человека. 

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В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля превысило 9000
#дело
#преступление
#стрельба
#школа
#суд
#смерть
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Рецидивист при задержании пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских
В Приморье подозреваемый пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских
03 ноября 2023, 09:45

Фото: istock / Dzurag

В Приморском крае рецидивист пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских, когда они пришли задерживать его за грабеж.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в городе Большой Камень сотрудники полиции приехали задержать 39-летнего Александра, который подозревается в грабеже. Отмечается, что у мужчины богатое криминальное прошлое, россиянин был ранее судим за кражу, грабеж, мошенничество и применение насилия в отношении представителя власти.

Когда мужчина увидел правоохранительные органы, то решил закрыться в квартире со своей сожительницей и стал угрожать всем поджогом. 

Сотрудникам полиции все равно удалось попасть внутрь, пресечь попытки неадеквата устроить пожар и обезвредить его. Теперь Александр может оказаться в колонии ещё на 9 лет за новый грабеж, а также незаконное лишение человека свободы.

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#мужчина
#сотрудники
#грабёж
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ЦАХАЛ заявил о ночном бое в секторе Газа
ЦАХАЛ рассказал о продолжительных боях ночью в ходе операции в секторе Газа
03 ноября 2023, 09:25

Фото: istock /e-crow

Армия обороны Израиля заявила о ночном бое с палестинцами в секторе Газа. Информацию сообщает телеграм-канал ЦАХАЛ.

Сообщается, что израильские военнослужащие уничтожили десятки бойцов противоположной стороны. В армии Израиля заявили, что действовали в ответ на обстрел со стороны палестинцев на севере сектора Газа. ЦАХАЛ применяли гранаты, противотанковые ракеты и другие взрывные устройства. Кроме того, отпетые удары наносились с помощью авиации, танков, а также ракет, которые установлены на морском катере.

Отмечается, что количество жертв в Газе превысило 8,8 тысячи человек, также более 22 тысяч получили ранения. В израиле погибло более 1400 человек, включая 20 граждан РФ. Также, по разным оценкам, около 240 пленников могут удерживать ХАМАС.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#рф
#израиль
#хамас
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15-летняя школьница забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга
В Уфе ученица школы забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга
03 ноября 2023, 09:01

Фото: istock / Ridofranz

Уфимец насиловал несовершеннолетнюю, с которой его брат играл вместе в «Майнкрафт». Школьница забеременела и целый месяц жила с насильником и его матерью в одной квартире.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в Уфе задержали 22-летнего парня, который изнасиловал подругу младшего брата, из-за чего она забеременела. Сообщатся, что девочка приехала в город из деревни в Архангельском районе, чтобы ходить на занятия к репетитору по русскому языку.

Она снимала квартиру, а в свободное время играла в онлайн игры, там она познакомилась с ровесником и подружилась с ним. Спустя время он пригласил ее в гости, где она познакомилась со старшим братом интернет-друга. 

Они начали общаться и в один из вечеров, когда она пришла в гости, юноша изнасиловал ее. Пострадавшая не стал никому рассказывать, а мать двух парней внезапно предложила ей переехать к ним. Вскоре стало известно о насилии и мать потребовала расписку от девочки об якобы обоюдном согласии вступления в интимную связь. А через неделю выяснилось, что девчонка беременна.

В отношении парня завели уголовное дело.

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#мать
#город
#игры
#школьница
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В Петербурге москвичка обварила горячим чаем свою восьмимесячную дочь
03 ноября 2023, 08:34

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге к медикам обратилась 32-детняя москвичка. Она рассказала, что ее восьмимесячная дочь получила сильные термические ожоги.
Женщину и ребенка на скорой помощи доставили в больницу и сразу поместили в реанимационное отделение, сообщает «Фонтанка.ру». Выяснилось, что она с дочкой приехала из Москвы в гости к своим друзьям. Во время чаепития мать случайно опрокинула чашку с горячим чаем прямо на девочку, которую в это время держала у себя на коленях.

Медики диагностировали у ребенка термические ожоги правого предплечья, голени, бедра и груди 2-3 степени. Всего поражено около 10% тела. Врачи оценивают состояние малышки как крайне тяжелое. Матери, находящейся в шоковом состоянии, оказывают помощь психологи.

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