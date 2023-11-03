Помощница блогера Шабутдинова опровергла его задержание

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Представитель блогера-миллионника Аяза Шабутдинова опровергла его задержание. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.
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