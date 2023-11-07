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«Попросили соседа посидеть с детьми»: Мужчину задержали за приставания к 6-летней девочке

В Ленобласти задержали мужчину, который домогался до 6-летней дочери его соседей
07 ноября 2023, 10:30
Фото: istock / Giuda90

Фото: istock / Giuda90

В Ленобласти 35-летний мужчина обвиняется в приставаниях к шестилетней девочке. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По информации канала, в поселке Первомайское Выборгского района родители попросили соседа посидеть с детьми 4 и 6 лет. Отмечается, что мужчина ранее был судим по делу о запрещенных веществах.

Шестилетняя дочь чуть позже рассказала матери, что он приставал к ней, после чего семья обратилась в правоохранительные органы


Петербуржец задержан, свою вину он признает. В отношении россиянина возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее сообщалось, что в Москве посетительница одного из кафе КФС услышала звуки секса в туалете и вызвала правоохранительные органы. Оказалось, что там растлевали 15-летнюю девочку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#насилие
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«Мясорубка с мефедроном»: В Хабаровске задержали задержали парня с необычной посылкой
В Хабаровске задержали парня, который получил на почте мясорубку с наркотиками
07 ноября 2023, 10:47

Фото: istock / Andrey Mikhaylov

В Хабаровске правоохранители задержали 21-летнего наркосбытчика, который по почте получал запрещенные вещества. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Парень на почте пытался получить электрическую мясорубку, замаскированную под место хранения наркотиков. Внутри корпуса кухонной утвари обнаружили 2 пакета с веществом массой практически 1 килограмм. По данным полиции, юноша должен был разложить свертки с наркотиками в Хабаровске в 2 тайниках и передать координаты куратору. За это ему обещали заплатить 50 тысяч рублей. 

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Под стражей парень будет находиться все время следствия.

Ранее сообщалось, что на Украине ликвидировали канал сбыта психотропных веществ для военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#уголовное дело
#наркокурьер
#наркотики
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Пенсионер расстрелял сыновей-бездельников в Свердловской области
07 ноября 2023, 10:38

Фото: iStock/gorodenkoff

В Свердловской области пенсионер расстрелял из ружья двух сыновей из-за того, что они не работали и жили за его счет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, смертельный конфликт случился в селе Туринская Слобода. 73-летний отец поссорился с сыновьями из-за того, что они не работают и живут за его счет. В какой-то момент пенсионер схватил ружье и дважды выстрелил в младшего сына и один раз в старшего. Младший скончался на месте еще до приезда скорой помощи, а вот 51-летний сын выжил, он получил ранение руки. Его отправили в хирургическое отделение больницы.

После стрельбы пенсионер попытался скрыться, однако был задержан полицией. По его словам, он не собирался убивать детей, а только хотел их повоспитывать, однако ситуация вышла из-под контроля.

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СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного
Страна.ua: погибший помощник Залужного мог перепутать гранату с рюмкой
07 ноября 2023, 10:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Помощник главкома украинских войск Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, который погиб при взрыве гранаты у себя дома, мог принять ее за рюмку. Об этом сообщает «Страна.ua».
В материалах публикации отмечается, что погибший Частяков мог подумать, что граната не является настоящей и это «рюмка специфической формы». Сообщается, что боеприпасы входили в состав подарочного набора, который на день рождения Частякову подарил его коллега – полковник Тимченко.

Напомним, помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Тринадцатилетний сын погибшего тяжело ранен и был госпитализирован. По данным издания, во время взрыва в этот момент в доме находились жена и дочь Честякова. По предварительной информации, они не пострадали.

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На трассе под Хабаровском спасли раненого тигренка (видео)
На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре спасли погибающего тигренка
07 ноября 2023, 10:08

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

На трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре спасли травмированного тигренка, который с трудом передвигался по обочине в сильную метель. Скорее всего, до этого малыша сбила машина.
Детеныша амурского тигра примерно четырех месяцев от роду доставили на станцию ветеринарной помощи, передает телеграм-канал SHOT. У него оказалась сломана передняя лапка. Вероятно, попав под машину, он уже не мог самостоятельно передвигаться. Хромающего тигренка проезжающие водители видели уже на протяжении нескольких дней, но боялись останавливаться и выходить из машины, так как какое-то время его охраняла на трассе тигрица-мать.

Затем она ушла, и за тигренком отправился ветеринарный врач из Амурска, который уже знал от водителей о страдающем на дороге детеныше. Маленького хищника планируют отправить в Центр реабилитации диких животных во Владивостоке, чтобы, подлечив, подготовить его к возвращению обратно на волю.






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#тигры
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«Вывалилась из машины с пеной у рта»: В Екатеринбурге женщина выпала из авто и умерла
E1.ru: В Екатеринбурге женщина вышла из машины и упала посреди дороги
07 ноября 2023, 09:39

Фото: istock / Motortion

В Екатеринбурге около перекрестка Окружной и 2-й Новосибирской улиц нашли труп 57-летней женщины. Об этом сообщает E1.ru.
По данным свидетелей происшествия, женщина ехала в белом Renault Sandero. Скорее всего, она направлялась в автосервис. Один из свидетелей также рассказал, что женщина свернула с главной дороги когда ей стало плохо. 

«Судя по всему, ей стало плохо, она «вывалилась» из машины с пеной во рту и скончалась», — цитирует очевидца «Екатеринбург ЧП».
Прибывшим медикам не удалось спасти жизнь женщины. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, на место ЧП выехали следователи. 

Ранее сообщалось, что в Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» попросил знакомую подвезти его до дома, после чего похитил и изнасиловал ее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#екатеринбург
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В Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» похитил и изнасиловал знакомую
07 ноября 2023, 09:24

Фото: istock / Paul Gorvett

В Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» попросил знакомую подвезти его до дома, после чего похитил и изнасиловал ее. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

25-летний Олег Михайлов в 2022 году был осужден на 18 лет за убийство и спустя время подписал контракт с частной военной компанией «Вагнер». Михайлов отправился в зону специальной военной операции, а в апреле текущего года был помилован. 

Сообщается, что 5 ноября Олег настойчиво попросил свою 24-летнюю знакомую отвезти его домой, так как якобы был пьян не мог самостоятельно идти. Девушка выполнила просьбу, а мужчина решил затащить ее к себе под угрозой ножа и совершить насилие. Пострадавшая смогла вызвать правоохранителей и через 2 часа была спасена.

Михайлова задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям «похищение человека» и «насильственные действия сексуального характера».

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#насилие
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В Санкт-Петербурге отставной майор МЧС убил собственного отца
07 ноября 2023, 08:42

Фото: istockphoto/zoka74

Ночью в отдел полиции поступил тревожный звонок: 40-летний мужчина сообщил, что на него напали неизвестные, и одного из них он, защищаясь, убил. Приехавшие правоохранители увидели окровавленного майора МЧС в отставке и труп его 72-летнего отца.
Было установлено, что мужчины вместе выпивали, отмечая годовщину смерти матери. В какой-то момент отставной майор по имени Роман начал вести себя неадекватно, стал говорить, что его преследуют и хотят убить, передает телеграм-канал «Mash на Мойке». Когда отец попытался успокоить сына, тот нанес ему несколько ножевых ранений, от которых пожилой мужчина скончался. Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Он также успел  нанести ранения и самому себе.

Роман, подозреваемый в убийстве отца, в прошлом майор МЧС. Он ушел в отставку в 2017 году. После этого работал в частной противопожарной компании.

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#полиция
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Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе
Yle: В Финском заливе поврежден российский кабель связи, идут ремонтные работы
07 ноября 2023, 07:07

Фото: istock /Dikuch

По полным издания Yle, компания «Ростелеком» уведомила власти Финляднии, что на дне Финского залива обнаружено повреждение российского кабеля связи «Балтика». Ремонт этого кабеля уже обсуждается между «Ростелекомом» и финскими властями. После согласования с Хельсинки российская сторона приступила к ремонту.
Кабель «Балтика» является кабелем связи длиной около 1 тысячу километров между Сантк-Петербургом и Калининградом и пролегающий через экономические зоны Финляндии и Швеции. 

Сейчас исправлением повреждений на объекте занимается судно «Спасатель Карев», которое сопровождает корабль береговой охраны Финляндии.

Предварительно, канал перебили вместе с газопроводом Balticconnector и и телекоммуникационным подводным кабелем между Швецией и Эстонией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрыв «Северных потоков» исторически мог бы явиться поводом для войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#судно
#корабль
#аварии
#взрыв
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МВД Украины объяснило гибель помощника главкома ВСУ Залужного игрой с гранатами
МВД Украины: Помощник Залужного подорвался, показывая сыну гранату
07 ноября 2023, 06:46

Помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб от гранаты, подаренной коллегой. Об этом написал министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своём Телеграм-канале.
По словам министра, 39-летний майор принёс домой подарок, полученный от одного из коллег в честь дня рождения. Им оказалась коробка с гранатами западного образца, которые военный захотел показать тринадцатилетнему сыну.

Подросток начал играться с боеприпасом, но Чистяков отобрал у него гранату. Вероятно, он выдернул кольцо, и после этого раздался взрыв.

Полиция на месте происшествия обнаружила ещё пять таких гранат. Они будут отправлены на экспертизу.

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