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Популярный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами

Mash: Модный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами
22 октября 2023, 14:22
Фото: iStock/Kiwis

Фото: iStock/Kiwis

Модный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами. Разочарованные посетители жалуются на то, что цифры в уличном меню сильно разнятся со стоимостью блюд в самом ресторане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что адвокат Александр Зорин вместе с друзьями решили посетить этот ресторан, так как цены в уличном меню были крайне притягательными. Однако когда после обеда им принесли счет, то все оказались неприятно удивлены. Разница между уличным и ресторанным меню в стоимости блюд начиналась от 260 рублей.

Зорин написал заявление и отнес доказательства в Управление Федеральной службы по защите прав потребителей. На данный момент ресторан «Горыныч» находится на проверке.

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В Приморье домашняя собака чуть не растерзала ребёнка
22 октября 2023, 14:24

Фото: IStock/dimid_86

Домашняя собака напала на 12-летнего мальчика в городе Дальнереченске.
Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Приморскому краю. Нападение случилось 20 октября в районе Гарнизонной улицы. 
У мальчика рваные раны руки.
 
Правоохранители начали проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее под Хабаровском стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.

По информации следствия, происшествия случилось 11 октября в селе Галкино. Восьмилетняя девочка шла в магазин, когда на нее накинулась стая бездомных собак. Животные нанесли ребенку серьезные травмы, вырвав куски плоти из её живота. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением врачей.

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#нападение
#чп
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Взаимные обиды из-за сорвавшегося секса стали причиной вызова полиции в Красногорске
22 октября 2023, 13:34

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Взаимные обиды из-за сорвавшегося секса стали причиной вызова полиции в Красногорске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в деревне Ивановское. 39-летняя женщина познакомилась с 19-летним парнем поздней ночью в красногорском ресторане Peterfest. После приятного времяпрепровождения в ресторане пара отправилась домой к молодому человеку.

Как только они зашли в подъезд, женщина сразу сказала о том, что никакого секса между ними не будет. После этих слов молодой человек зашел в квартиру и закрыл дверь перед своей знакомой. Женщина явно не ожидала такого поведения, в результате чего она стала бегать по этажам и кричать о том, что ее якобы насилуют. Перепуганные соседи вызвали полицию.

Оскорблённая женщина требовала наказать своего спутника за такую дерзость. Прибывшие полицейские после беседы с ней и молодым человеком отправили женщину домой.

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В Самарской области неизвестные подорвали опору ЛЭП
22 октября 2023, 13:02

Фото: iStock/hxdyl

Подрыв на линии электропередач «Азот-Бугульма» обнаружили 20 октября.
Baza пишет, что электромонтёр «Россетей» проводил обход. В 4 км от села Муховка заметил, что у одной из опор разрушили бетонное основание и надломили стойку опоры.
 
На место вызвали сотрудников спецслужб. Они обнаружили пластиковые обломки корпуса СВУ. По предварительной версии, взрывчатку изготовили из триперекиси ацетона. Масса взрывчатого вещества составляла примерно 1 кг.
 
Когда точно был произведён подрыв пока неизвестно. Последний осмотр опор ЛЭП проводили в мае 2023 года.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли ЛЭП в Белгородском селе из минометов. Линия электропередачи получила повреждения в селе Вязовое Краснояружского района. Этот населенный пункт находится в 1,5 километрах от украинской границы.

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#чп
#полиция
#новости
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В Кемеровской области младенец погиб после жесточайшего избиения родителями
22 октября 2023, 11:43

Фото: iStock/globalmoments

У родителей-рецидивистов младенец погиб после жесточайшего избиения в Кемеровской области. Погибший ребенок был третьим в семье, двоих старших братьев изъяли сотрудники опеки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц.

Медики констатировали жестокое избиение, в результате которого у младенца начался отек головного мозга. Спасти его не удалось.

Перед смертью ребенок находился под присмотром 36-летнего отца. Ранее он был судим за наркотики и применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина уверяет сотрудников правоохранительных органов о том, что не знает, откуда у младенца появились серьезные травмы. Мать погибшего малыша находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Если причастность отца ребенка к его смерти будет доказана, в этом случае ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Ленобласти обнаружили тело пенсионерки, которая пропала неделю назад
22 октября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/aga7ta

В Ленобласти в лесу обнаружено тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины.
65-летняя женщина пропала неделю назад в лесу. По предположениям, она могла встретить медведя. Женщину нашли мёртвой, информирует региональная аварийно-спасательная служба в своем Telegram-канале.

Пенсионерка 14 октября ушла в лес в районе деревни Любочажье Лужского района. С собой у неё было ведро для грибов. Жители Лужского района в соцсетях писали, что пропавшая якобы звонила из леса и сообщала, что встретила медведя и убегает от него.
 
Официальных подтверждений данных сведений нет, пишет РИА Новости. Женщину искали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области, добровольцы и местные жители.

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#происшествие
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В Санкт-Петербурге подросток открыл стрельбу у метро и ранил сверстника
22 октября 2023, 11:23

Фото: iStock/Dzurag

У питерского метро на станции «Гражданский проспект» 15-летний студент открыл стрельбу и ранил 14-летнего школьника.
Конфликт произошёл из-за электронной сигареты, сообщает телеграм-канал Mash. Студент Невского колледжа им. Неболсина пытался забрать у школьника дорогую электронную сигарету. 14-летний парень расставаться с сигаретой не хотел, тогда 15-летний студент достал пневматический пистолет и начал стрелять.

Всего было 12 выстрелов. Потом он начал добивать парня кулаками. Школьник получил ушибы и ссадины.

Стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.

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В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус
22 октября 2023, 11:11

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о том, что во дворе многоквартирного дома на Профсоюзной улице в Москве взорвался легковой автомобиль. По данным канала, инцидент произошёл около трёх часов ночи по московскому времени 22 октября. После взрыва пламя перекинулось на соседнюю машину. 

Причиной взрыва и пожара в автомобиле на Профсоюзной улице в Москве мог стать поджог. Такую версию рассматривают правоохранительные органы.

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#происшествия
#информация
#ск
#пожар
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В Красноярске экстренно сел борт «Аэрофлота» – в кабину пилотов ломился пассажир
22 октября 2023, 10:50

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

В Красноярске совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» из-за военного, который пытался ворваться в кабину пилотов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел во время перелета «Боинга 777-300» из Владивостока в Москву в ночь на 22 октября. 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады начал требовать, чтобы ему открыли пассажирскую дверь» самолёта.

Когда его попытались успокоить бортпроводники, то дебошир направился в кабину пилотов, чтобы решить «проблему». Командир воздушного судна сообщил о дебоше на борту самолета и принял решение совершить экстренную посадку на запасной аэродром в Красноярске.

После посадки сотрудники полиции сняли мужчину с рейса.

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Аэропорты Алеппо и Дамаск вышли из строя из-за повреждения ВПП
Минобороны Сирии: аэропорты Алеппо и Дамаск вышли из строя из-за повреждения ВПП
22 октября 2023, 10:38

Фото: iStock/Piotr Mitelski

В результате повреждения взлетно-посадочных полос аэропорты Алеппо и Дамаск выведены из строя. Об этом сообщили в Минобороны Сирии.
Ранее сообщалось, что израильская армия нанесла удары по аэропортам сирийских городов Дамаск и Алеппо. В результате атаки аэропорты выведены из строя.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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