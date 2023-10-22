Популярный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами

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Модный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами. Разочарованные посетители жалуются на то, что цифры в уличном меню сильно разнятся со стоимостью блюд в самом ресторане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Зорин написал заявление и отнес доказательства в Управление Федеральной службы по защите прав потребителей. На данный момент ресторан «Горыныч» находится на проверке.
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