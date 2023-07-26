Португалия и Лазурный берег охвачены пожарами

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В Португалии из-за лесного пожара в Кашкайш пострадали 13 человек.
Портал Notícias ao Minuto пишет, что пожар разгорелся накануне в городе Алькабидеч. В данный момент 70% территории возгорания контролируют. На месте работает 685 пожарных и 190 автомобилей.
9 пожарных получили легкие ранения, также 4 человека отравились дымом.
По данным французского телеканала CNews, во вторник, 25 июля, множество лесных пожаров случилось на юге Франции.
Газета Ouest-France пишет, что сильнейший пожар вспыхнул на побережье Корсики, недалеко от туристического Иль-Руса. По экспертным оценкам, огонь уничтожил примерно 200 га растительности.
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9 пожарных получили легкие ранения, также 4 человека отравились дымом.
Газета Ouest-France пишет, что сильнейший пожар вспыхнул на побережье Корсики, недалеко от туристического Иль-Руса. По экспертным оценкам, огонь уничтожил примерно 200 га растительности.
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Мария Фирсова