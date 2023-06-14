Свыше 35 человек отравились шаурмой в Иркутской области

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Уточняется, что массовое отравление произошло в городе Братск Иркутской области. Пострадали более 35 человек. Все они поели мяса в лаваше в точке «Шаурму хочу» на улице Кирова. Десять пострадавших госпитализировали в в среднем и тяжёлом состоянии, остальные лечатся дома. По предварительным данным, массовое отравление произошло из-за несвежей курицы. Мясо уже направили на экспертизу.
«Сейчас точку хотят закрыть через суд — возбуждено уголовное дело» — говорится в сообщении.Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.