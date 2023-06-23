Посетитель парка аттракционов одним ударом убил охранника в Подмосковье

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В подмосковном Королёве посетитель парка аттракционов одним ударом убил семидесятилетнего охранника
В Подмосковье посетитель парка аттракционов поспорил с 70-летним охранником и убил его одним ударом, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что происшествие произошло в парке аттракционов на Октябрьском бульваре в Королёве во вторник, 20 июня. 36-летний посетитель парка поспорил с 70-летним охранником и ударил его кулаком в лицо. Пожилой мужчина от удара упал и не вставал. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. Из-за сильных повреждений головы пенсионеру сделали трепанацию черепа, но спасти его врачам не удалось.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что преступник ранее был неоднократно судим.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчину госпитализировали после того, как его рука застряла в мясорубке на рынке в Москве.
Уточняется, что происшествие произошло в парке аттракционов на Октябрьском бульваре в Королёве во вторник, 20 июня. 36-летний посетитель парка поспорил с 70-летним охранником и ударил его кулаком в лицо. Пожилой мужчина от удара упал и не вставал. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. Из-за сильных повреждений головы пенсионеру сделали трепанацию черепа, но спасти его врачам не удалось.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчину госпитализировали после того, как его рука застряла в мясорубке на рынке в Москве.
Яна Таёжная