После атаки на аэропорт в Пскове в небе засекли объект, летевший из Прибалтики

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В небе над Псковом после атаки беспилотников на местный аэропорт был замечен неопознанный летательный объект, двигающийся со стороны Латвии и Эстонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, летевший со стороны стран Прибалтики летательный объект был зафиксирован через несколько часов после того, как был атакован аэропорт в Пскове. Напомним, граница с Латвией и Эстонией находится примерно в 65 км от Пскова.
Уточняется, что российская ПВО обнаружила объект накануне в 17:20. По представленным данным, цель двигалась на высоте около 1000 метров от земли со скоростью 120 километров в час. Военные оперативно объявили сигнал «Режим». В воздух были подняты истребители для уничтожения объекта, однако он пропал.
В настоящее время оперативные службы проверяют территории на наличие упавших беспилотников.
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Уточняется, что российская ПВО обнаружила объект накануне в 17:20. По представленным данным, цель двигалась на высоте около 1000 метров от земли со скоростью 120 километров в час. Военные оперативно объявили сигнал «Режим». В воздух были подняты истребители для уничтожения объекта, однако он пропал.
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Элина Позднякова