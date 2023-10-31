После драки в экстренно севшем в Сыктывкаре самолёте завели уголовное дело

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На мужчин, которые устроил драку в самолёте, вынужденно приземлившемся в Сыктывкаре, завели уголовное дело, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-западной транспортной прокуратуры.
После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц на борту самолета». Ход уголовного дела находится под контролем Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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