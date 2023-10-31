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После драки в экстренно севшем в Сыктывкаре самолёте завели уголовное дело

31 октября 2023, 22:13
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

На мужчин, которые устроил драку в самолёте, вынужденно приземлившемся в Сыктывкаре, завели уголовное дело, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-западной транспортной прокуратуры.

Напомним, 30 октября самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Иркутска в Москву. Полёт проходил в штатном режиме, однако, в какой-то момент между двумя пассажирами завязался спор, а затем и драка. Бунтарей пытался успокоить даже капитан воздушного судна, однако, успехом эти попытки не увенчались. В результате, командир принял решение садиться в запасном аэропорту - в Сыктывкаре. Буйных мужчин передали в руки полиции.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц на борту самолета». Ход уголовного дела находится под контролем Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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#самолет
#драка
#уголовное хулиганство
#аэрофлот
#происшествия
#прокуратура
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Под украинскими обстрелами Донецка пострадала съемочная группа «Известий»
31 октября 2023, 21:32

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Съемочная группа «Известий» пострадала под обстрелами Вооруженных сил Украины, об этом сообщили в Telegram-канале газеты.
«Съемочная группа «Известий» пострадала во время работы на месте обстрела в Донецке», - прокомментировали ситуацию представители газеты. 

Отмечается, что в больницу госпитализированы трое корреспондентов издания. В каком состоянии они находятся - пока не сообщается.

Напомним, ночью 12 октября украинские войска предприняли попытку атаки Белгорода, однако, российские системы ПВО успешно сбили БПЛА самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом, после чего в нем разгорелся пожар, в котором пострадал журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи. В настоящий момент мужчина находится в столичной больнице. Его состояние все еще оценивается как тяжелое. В результате атаки погибла четырехлетняя дочь Акифи и родители его жены.

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#обстрел
#госпитализация
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В Ярославле бывший депутат Соколов сжёг ресторан и пытался сбежать из города
31 октября 2023, 20:59

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

В Ярославле бывший депутат Дмитрий Соколов сжёг ресторан и сбежал из города, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Соколов - известный политтехнолог и бывший помощник губернатора региона Лисицына.

По неустановленной в настоящий момент причине он закинул коктейль Молотова в ресторан «Сквер 20/10». В результате 37-летняя женщина получила серьезные ожоги. 

После этого Соколов попытался сбежать из города. Его задержали на трассе «Холмогоры» по пути в Москву. 

Следственный комитет возбудил в отношении бывшего депутата уголовное дело за покушение на убийство двух или более человек. Ему грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

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#убийство
#следственный комитет
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#ресторан
#депутат
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Задержанный Игорь Рябов является администратором канала «Образ будущего»
31 октября 2023, 20:04

Фото: iStock/Rawf8

Задержанный в Москве журналист Игорь Рябов является одним из администраторов канала «Образ будущего», об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, сперва стало известно, что в Москве задержали главного редактора Рябов «Октагон. Медиа» и его 41-летней коллеги по изданию. 

Позже выяснилось, что задержание журналистов может быть связано со списком лиц, спонсировавших ВСУ. В мае 2023 года его обнародовал Telegram-канал «Образ будущего». В него включили и супругу губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко — Ирину. 

Задержанный Игорь Рябов является одним из администраторов «Образа будущего». Предполагается, что имя Ирины Дрозденко появилось там благодаря проплаченному заказу.

Возбуждено уголовное дело о клевете. 

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#задержание
#москва
#журналист
#уголовное дело
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В Будёновском районе Донецка вспыхнул крупный пожар
31 октября 2023, 19:52

Фото: iStock/Bilanol

В Будёновском районе Донецка разгорелся крупный пожар.
Кадры пожара публикует канал «Mash на Донбассе». 

По предварительной информации - возгорание началось после прилёта снаряда. Что именно горит - остается неизвестным.
Официальных комментарий насчёт происшествия власти и правоохранительные органы пока что не предоставили. 

Ранее сообщалось, что в четверг, 26 октября, вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве. Отмечается, что причиной возгорания стали неисправности в газопроводе теплоэлектроцентрали. Все сотрудники были экстренно эвакуированы, пострадавших нет.

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#днр
#пожар
#снаряд
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Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников беспорядков в аэропорту
31 октября 2023, 19:26

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Дагестане отправил под арест пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Верховный суд республики.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По словам представителей суда, задержанных признали виновными по административной статье о мелком хулиганстве. Одному из них назначили арест на 10 суток, четверым другим – на шесть. 

При этом, вчера МВД республики рассказало о задержании 83 человек, которые принимали участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы.

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#дагестан
#аэропорт
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#арест
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В Китае обезьяна схватила трехлетнюю девочку и унесла её на дерево
31 октября 2023, 19:05

Фото: iStock/Giuda90

В Китае обезьяна похитила трехлетнюю девочку и унесла её на дерево, об этом сообщает Asia One.
По информации СМИ, супруги поехали на ферму и решили взять с собой трехлетнюю дочь. В определенный момент женщина заметила, что девочка пропала. 

Взволнованные родители быстро обратились в полицию. Правоохранители обследовали место пропажи ребенка, однако, никаких следов обнаружить не смогли. Тогда они предположили, что девочку могла похитить стая диких обезьян, которые периодически спускаются с гор и бродят по этому району.

Полицейские с родителями бросились на поиски в лес. Они оглядывали все деревья и выкрикивали имя девочки, пока мать не услышала плачь своей дочери.

Ребенка обнаружили сидящей на ветке дерева рядом с обрывом. На её теле нашли несколько царапин, похожих на отпечатки обезьяньих лап.

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#похищение
#китай
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Жительница Тюмени тайно выселила пожилых родителей из квартиры
31 октября 2023, 17:41

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жительница Тюмени тайно выселила из квартиры пожилых родителей и сменила замки, об этом сообщает 72.ru.
Пожилая чета вернулась из поездки и поняла, что не может попасть домой. Замки в квартире кто-то сменил. Старший по подъезду сообщил пенсионерам, что несколько дней назад их дочь принесла документы, в соответствии с которыми она является владелицей недвижимости. 

По словам пенсионеров, их дочь игнорирует любые попытки родителей поговорить о ситуации. Им пришлось переехать в съемную однокомнатную квартиру в соседнем доме, за которую они платят 15 тысяч рублей в месяц. Вместе с ними проживает внучка-инвалид. 

В Росреестре супруги выяснили, что квартира перешла к другому собственнику в 2018 году. В тот период оба пенсионера находились в больнице. Они подозревают, что дочь намеренно наняла им медсестру, которая поила их неизвестными лекарствами.

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#квартира
#документы
#супруги
#пенсионеры
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МВД Газы: В результате ударов Израиля по лагерю Джебалия погибли 400 человек
МВД Палестины: В лагере Джебалия погибли и были ранены 400 человек
31 октября 2023, 17:24

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа погибли 400 человек, об этом сообщили в МВД анклава.
«По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых», - прокомментировали ситуацию в МВД анклава.

Ранее ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о ведении «ожесточенных боевых действий в глубине сектора Газа». По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. Израиль утверждает, что в настоящий момент убиты «десятки боевиков».

При этом, по последним данным Минздрава анклава, в Газе погибли более 8500 человек. 

Напомним, агентство Reuters уже заявляло, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#погибшие
#израиль
#сектор газа
#беженцы
#армия
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В результате израильского удара по лагерю Джебалия погибли более ста человек
31 октября 2023, 17:14

Фото: iStock/Motortion

В результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джебалия в секотре Газа погибли более ста человек, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на медицинский источник.
«Число жертв в лагере Джебалия превысило 100», - прокомментировал ситуацию собеседник издания.

Ранее ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о ведении «ожесточенных боевых действий в глубине сектора Газа». По словам ЦАХАЛ, они атаковали форпост ХАМАС на севере сектора Газа, после чего армия вступила в схватку с палестинскими боевиками. Израиль утверждает, что в настоящий момент убиты «десятки боевиков».

По последним данным Минздрава Палестины, в Секторе Газа с 7 октября погибло 8525 человек, среди них 3542 ребенка.

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#израиль
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#сектор газа
#погибшие
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