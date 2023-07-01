После ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень умер младенец

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Во время лобового столкновения машин на трассе Екатеринбург — Тюмень умерла пятимесячная девочка
Старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что после ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень скончалась пятимесячная девочка. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что 30 июня во время лобового столкновения двух легковых машин пострадали девять человек, пять из них — дети.
По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Согласно этой статье, срок лишения свободы составляет до пяти лет.
В госавтоинспекции уточняют, что в момент аварии оба водителя были трезвыми.
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Сообщается, что 30 июня во время лобового столкновения двух легковых машин пострадали девять человек, пять из них — дети.
В госавтоинспекции уточняют, что в момент аварии оба водителя были трезвыми.
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Екатерина Коршунова