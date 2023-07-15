После ДТП с рейсовым автобусом и зерновозом есть погибшие и раненные

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Сегодня в 5:10 утра на автодороге Краснодар – Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края произошла авария с участием рейсового автобуса «Тула – Анапа» и грузового автомобиля «МАН». В результате ДТП погибли два человека, ещё десять доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.
По предварительным данным, водитель зерновоза не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.
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«В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, десять госпитализированы с различными травмами», – сообщил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.
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Анастасия Чинкова