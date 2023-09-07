После ДТП с велосипедистками завели второе уголовное дело

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Уголовное дело об услугах, которые не отвечают требованиям безопасности, возбуждено после аварии в Ленинградской области, где погибли две девочки-велосипедистки и пострадали еще восемь человек. Об этом сообщило региональное следственное управление.
Напомним, президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки.
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Екатерина Коршунова