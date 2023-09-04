После нападения на участника СВО в Батайске возбуждено уголовное дело

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Губернатор Василий Голубев заявил, что после нападения на участника СВО в Батайске под Ростовом-на-Дону возбудили уголовное дело. Об этом глава Ростовской области написал в своем Телеграм-канале.
«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — говорится в публикации.
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