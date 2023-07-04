После недельной проверки в Подмосковье из страны выдворят 1,6 тыс нелегальных мигрантов

Фото: ГУ МВД РФ по МО
Правоохранители пресекли более 5,2 тыс административных правонарушений в сфере миграции в ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал». Её проводили в Подмосковье с 19 по 25 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Суды вынесли более 1,6 тыс решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России. По фактам нарушения режима пребывания составлено более 2,7 тыс административных протоколов. Ещё более 1 тыс выписали за незаконную трудовую деятельность», – отметили в пресс-службе.Кроме того, правоохранители составили более 500 административных протоколов в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.
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