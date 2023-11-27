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После ночного шторма вышло из берегов даже мелкое Азовское море - видео

После ночного шторма наводнение затапливает Таганрог
27 ноября 2023, 12:48
Фото: istockphoto/BalazsKovacs

Фото: istockphoto/BalazsKovacs

Азовское море, несмотря на свои небольшие размеры по сравнению с Черным, также создает проблемы местным жителям после ночного шторма. Из берегов вышел Таганрогский залив.

Вода уже вплотную подбирается вплотную к многоэтажным домам в самом Таганроге, передает телеграм-канал Readovka. Волны плескаются у самых подъездов. По улицам плывут сорванные мусорные баки. Наблюдаются сбои на линиях электропередачи. Некоторые столбы буквально сыпали искрами из-за ураганного ветра, спутывавшего провода.

Многочисленные набережные полностью затоплены. С разбушевавшейся стихией пытаются бороться экстренные службы и коммунальщики, но пока море предсказуемо берет верх, ибо таких мощных штормов местные жители не припомнят.






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#вода
#море
#жители
#шторм
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В Новороссийске обнаружили труп четвёртого погибшего в результате шторма
Количество погибших в результате шторма, накрывшего Россию, возросло до четырёх
27 ноября 2023, 14:14

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Новороссийске обнаружили тело четвёртого погибшего в результате шторма, накрывшего Россию, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в Новороссийске — в районе озера Солёное у Суджукской косы. Опознать личность погибшего пока что не удалось, однако, сообщается, что на вид ему около 40 лет. 

Напомним, вечером 26 ноября на Крымское побережье и Краснодарский край обрушился сверхсильный шторм. В настоящий момент сотни тысяч человек остаются без воды и света. Многие потеряли дома, дорогие в городах и деревнях полностью разрушены. 

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, в некоторых частях региона введён режим чрезвычайной ситуации.

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#крым
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Бывшему руководителю аппарата главы МЧС Сойникову дали семь лет колонии
27 ноября 2023, 14:05

Фото: iStock/Andrii Zorii

Бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова приговорили к семи годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации обвинения, в 2020 году Сойников убедил министра в необходимости провести капитальный ремонт ведомственного спорткомплекса, в то время как зданию требовались максимум незначительные улучшения.

Получив деньги на ремонтные работы, Сойников нашёл подрядчика, который никакого ремонта делать не стал. В результате, ведомство потеряло семнадцать миллионов рублей. 

Дорогомиловский суд Москвы приговорил Сойникова к семи годам лишения свободы. Отмечается, что признавать свою вину он отказался.

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#суд
#деньги
#капитальный мчс
#москва
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Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам колонии
27 ноября 2023, 13:22

Фото6 iStock/Maddie Red Photography

Суд приговорил журналистку Александру Баязитову приговорили к 5 годам лишения свободы, наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В сообщении уточняется, что женщину признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка».

Вместе с Баязитовой посудили и Инну Чурилову и Ольгу Архарову. Чурилова сотрудничала со следствие, а также признала свою вину. Её приговорили к лишению свободы на четыре года условно. Архарова также частично признала вину, однако позже отказалась от данных показаний. Она получила 4,5 года тюрьмы.

15 ноября прокурор в Басманном суде запросил 14 лет лишения свободы для Баязитовой. 

Напомним, Баязитова и Архарова обвинялись за вымогательства денег в обмен на блокировку негативной информации об Ушакове в Telegram-каналах.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
#следствие
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#суд
#арест
#тюрьма
#вымогательство
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В Петербурге отец отравил четырёхлетнего сына наркотиками
27 ноября 2023, 13:12

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик встретился с отцом, после чего попал в больницу с наркотическим отравлением, об этом сообщает 78.RU.
По информации СМИ, мальчика воспитывает мать, а отец лишь иногда забирает сына погулять. Так случилось и 26 ноября. 

Однако, вернувшись с прогулки с папой на этот раз, мальчик стал вести себя крайне странно. Он не мог ясно излагать свои мысли и прибывал в состоянии эйфории.

Взволнованная мать вызвала скорую помощь, на которой ребёнка доставили в больницу, где мальчику была оказана первая помощь.

Позже выяснилось, что мужчина дал ребёнку  «Лирику». Оправдываясь, он заявил, что оказывал сыну первую помощь. 

«Лирика» - это лекарственный препарат в таблетках, который предназначен для лечения тревожных расстройств, невротических состояний и эпилепсии. Этим препаратом стали часто злоупотреблять наркозависимые люди, поскольку он вызывает ощущение эйфории и спокойствия. Однако, «Лирика» также вызывает физическую и психологическую зависимость.

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#санкт-петербург
#наркотики
#отравление
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ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе
27 ноября 2023, 12:39

Фото: iStock/splendens

ФСБ проводит обыски обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
«Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, действия обыски связаны с выявлением схемы скрытого производства.

Ипатовский завод занимается производством пива под брендами «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово». Также здесь готовят лимонады и энергетики Mirax. Продажа продукции выполняется в сетях «Перекресток», «Метро», «Пятерочка», «Лента» и «Магнит».

Официально компания данные об обысках не подтверждала.

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#площадки
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В Киеве ураганный ветер порвал самый большой флаг Украины
В Киеве ураган порвал пополам самый большой флаг Украины
27 ноября 2023, 12:25

Фото: iStock/alzay

Сильный ветер порвал в Киеве самый большой флаг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Уточняется, что высота флагштока составляет около 90 метров. Размер самого флага 16 на 24 метра. Это самый большой украинский флаг.

«Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое. Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище», - пишет пресс-служба.

Напомним, 26 ноября сильнейший шторм накрыл Черноморское побережье России и восточные регионы Украины. В Одесской области спасатели ликвидируют последствия стихии, при этом задействованы бронетранспортеры. В Одессе отключены городские котельные. Тысячи людей остаются бех света и тепла.


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#шторм
#регионы
#служба
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Екатеринбурженка три года получала пособия за несуществующего ребёнка
27 ноября 2023, 12:03

Фото: iStock/mizar_21984

Суд в Екатеринбурге вынес приговор женщине, которая три года получала пособия за вымышленного ребёнка, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.
По информации ведомства, в 2020 году жительница Екатеринбурга подделала документы о рождении ребёнка и в последующие три года получала за него социальные выплаты. В сумме женщина обманула государство более чем на 662 тысячи рублей.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал мошенницу на сто тысяч рублей. Несостоявшаяся мать возместила ущерб прямо во время судебного заседания.

Ранее 66-летняя жительница Владимирской области вместе с 49-летним подельником попытались обокрасть отделение банка ВТБ с помощью пневматического пистолета и страйкбольной гранаты, однако, были разоблачены и схвачены сотрудниками Росгвардии.

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Моряк корабля Kavkaz 1 погиб в результате шторма в Кеченском проливе
27 ноября 2023, 11:59

Фото: istockphoto/Page Chichester

Один моряк погиб, еще одному оторвало пальцы на руке. Все это — последствия сильнейшего шторма в Черном море, от которого досталось не только жителям побережья Крыма, но и морским судам.
О погибшем члене экипажа корабля Kavkaz 1, двигавшегося под мальтийским флагом, сообщил капитан судна около двух часов ночи. Мужчина сначала получил сильную травму тазобедренного сустава. Через несколько часов он скончался, передает телеграм-канал Mash.

Также из-за непогоды получил ранение матрос балкера GAIA I, следовавшего под  флагом Панамы в акватории порта Тамань. Гражданину Грузии судовым люком оторвало два пальца на руке. Корабль сумел  причалить в ближайшем порту, после чего пострадавшего передали медикам. 

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#ранение
#шторм
#чёрное море
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В Приморье у браконьеров изъяли почти 6 тонн краба, горбуши и икры
27 ноября 2023, 11:41

Фото: istockphoto/Shaiith

Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности изъяли в Приморском крае партию краба, икры лососевых пород и горбуши. Общий вес немаркированной и незаконно добытой продукции составил 5,8 тонны.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе погрануправления, у четверых жителей Тернейского района Приморья было обнаружено и изъято 4,7 тонны копченостей и мяса камчатского краба, примерно тонна горбуши, а также 167 килограммов лососевой икры. В настоящее время проводится проверка происхождения продукции, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Вся продукция не имела соответствующей маркировки. Ее общую стоимость специалисты определили в размере свыше семи миллионов рублей. Рыбу и морепродукты браконьеры планировали сбыть на территории Приморского края.

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