После ночного шторма вышло из берегов даже мелкое Азовское море - видео

Фото: istockphoto/BalazsKovacs
Азовское море, несмотря на свои небольшие размеры по сравнению с Черным, также создает проблемы местным жителям после ночного шторма. Из берегов вышел Таганрогский залив.
Многочисленные набережные полностью затоплены. С разбушевавшейся стихией пытаются бороться экстренные службы и коммунальщики, но пока море предсказуемо берет верх, ибо таких мощных штормов местные жители не припомнят.
Читайте также:
Людей уносит, дома падают: последствия смертельного шторма в Крыму и Сочи
«Шторма века» бушует на черноморском побережье
В Сочи рухнул трехэтажный дом из-за разгула стихии
Александр Бойцов