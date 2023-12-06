После полицейского рейда в Подмосковье из России выдворят более 40 нелегалов

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Более 40 нелегальных мигрантов привлекли к ответственности поле рейда на подмосковных складах. Все они будут выдворены из России, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
«Полицейские выявляли нелегалов в производственно-складских помещениях в посёлке совхоза им. Ленина. Всего проверили 50 граждан Средней Азии. В отношении 42 иностранцев составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России и за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны», – пояснила Петрова.Она добавила, что каждый нелегал заплатит штраф в 5 тыс рублей. При этом девять мигрантов привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям. По словам Петровой, также сотрудники полиции задержали организатора незаконной миграции - 62-летнего жителя Тульской области. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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