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После полицейского рейда в Подмосковье из России выдворят более 40 нелегалов

06 декабря 2023, 11:13
Фото: Istockphoto / sasirin pamai

Фото: Istockphoto / sasirin pamai

Более 40 нелегальных мигрантов привлекли к ответственности поле рейда на подмосковных складах. Все они будут выдворены из России, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

«Полицейские выявляли нелегалов в производственно-складских помещениях в посёлке совхоза им. Ленина. Всего проверили 50 граждан Средней Азии. В отношении 42 иностранцев составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России и за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны», – пояснила Петрова.
Она добавила, что каждый нелегал заплатит штраф в 5 тыс рублей. При этом девять мигрантов привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям. По словам Петровой, также сотрудники полиции задержали организатора незаконной миграции - 62-летнего жителя Тульской области. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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#мигранты
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#московская область
#рейды
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В Перми маньяк, нападающий на девушек в подъездах, держит в страхе город
06 декабря 2023, 11:12

Фото: istockphoto/Wirestock

В Перми ищут маньяка, нападающего на молодых девушек в подъездах.
Жительницы города написали  в Telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости», что мужчина поджидает жертв у дома или в подъездах, а потом пытается изнасиловать их.

Сообщается, как минимум о четырех случаях нападения на девушек. ЧП случились на улицах Вильвенская, Связистов, Овчинникова и Крылова в Дзержинском районе Перми. Мужчину видели в микрорайоне Крохалева. Манбяк хотел забежать за девушкой в подъезд, но не успел.

Одна из девушек рассказала, что маньяк пытался затащить её в лифт. 

«Будьте осторожны! Этот человек пытался сегодня на меня напасть и затащить в лифт. Женщины и дети, проявите осторожность», - обратилась горожанка к детям и женщинам, также она выложила его фото. 

Среди пострадавших есть и несовершеннолетние, пишет РЕН ТВ. 

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На Крите пьяные американские моряки побили 15-летних девочек

В Аргентине кобыла родила жеребенка-циклопа с гигантским языком

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#маньяк
#полиция
#россия
#новости
#происшествие
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В Аргентине кобыла родила жеребенка-циклопа с гигантским языком
06 декабря 2023, 11:05

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В Аргентине родился жеребенок-мутант с одним глазом в форме ромба и гигантским языком.
Daily Star пишет, что кобыла родила детёныша в деревне на северо-западе страны. У жеребенка был только один глаз в центре лба.

Также у него неправильно сформирована челюсть, из которой вываливался большой язык. Из-за врожденных дефектов жеребёнок умер через несколько минут после рождения. 

Появление на свет жеребенка-циклопа озадачило ветеринаров и местных. Что повлияло на неправильное развитие плода, неизвестно.

Возможно, это произошло из-за генетической аномалии, загрязнения окружающей среды, а также заболеваний. Местные фермеры опасаются, что аномалия может коснуться и других животных. 

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#животные
#врачи
#аргентина
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В Приморье двух девочек госпитализировали с тяжелым отравлением алкоголем
В Приморье двух школьниц увезли из ТЦ в больницу с тяжелым отравлением алкоголем
06 декабря 2023, 11:04

Фото: istock / maxim4e4ek

Двух школьниц госпитализировались с тяжелой интоксикацией алкоголем торгового центра в Находке Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службы региональной полиции и Министерства здравоохранения.

В местных телеграм-каналах  распространилось видео, на котором женщина поднимает с пола девушку-подростка и усаживает рядом с собой.

«Госпитализированы два подростка, предварительный диагноз — интоксикация. Состояние удовлетворительное. Под наблюдением медиков пробудут минимум до конца недели», - рассказал собеседник из Минздрава.
Сейчас что жизни девочек ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#отравление
#женщина
#алкоголь
#подростки
#девочка
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На Крите пьяные американские моряки побили 15-летних девочек
06 декабря 2023, 10:48

Фото: istockphoto/AtnoYdur

Пьяные американские моряки с авианосца «Джеральд Форд» набросились с кулаками на 15-летних девочек в Ханье на Крите, где располагается американская военно-морская база Суда.
Об этом пишет «Прото тема».  Девочки рассказали, что в субботу вечером в Венецианской гавани Ханьи на них совершили нападение два пьяных американских моряка. Они били подростков кулаками и давали пощечины. 

«15-летние подростки, которым удалось убежать, описали двух американцев, и в настоящее время ведется расследование с целью установить их местонахождение», - сказано в сообщении.
Также е пьяные американцы дрались и друг с другом в туалете городского Муниципального сада. 

США направили корабль Mount Whitney и авианосные ударные группы в восточную часть Средиземного моря. Это произошло после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

337-метровый авианосец USS Gerald Ford оснащен двумя ядерными реакторами и способен нести более 75 самолетов различных типов, в экипаж входит 6 тысяч моряков. Он отправится из базы в Суде в среду.

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#сша
#девушка
#подростки
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Пассажир решил поспать во время полета и больше не проснулся
Пассажир рейса IndiGo в Калькутту уснул в полёте и умер
06 декабря 2023, 10:37

Фото: istockphoto / Choreograph

Пассажир рейса авиакомпании IndiGo в Калькутту хотел поспать во время полета и умер.
Об этом пишет The Times of India. После вылета из индийского города Чандигарх у 43-летнего Саураба Кумара Джайна ухудшилось самочувствие, он вспотел и начал задыхаться. Потом ему стало лучше, и мужчина хотел поспать. Но после прибытия самолета в Калькутту он так и не проснулся. У него остановилось сердце.

Тело мужчины отправят на родину после того, как проведут вскрытие. 

Ранее сообщалось, что неподалеку от острова Нью-Провиденс, входящего в состав Багамских островов, акула напала на 44-летнюю туристку из США. Получив многочисленные травмы от зубов хищника, женщина не выжила.

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#самолет
#полеты
#пассажир
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Пьяная россиянка оставила дочь в ванне на 40 минут и лишила ее жизни — дело передано в суд
Екатеринбурженка предстанет перед судом после гибели 2-летней дочки в ванной
06 декабря 2023, 10:34

Фото: istock / Zolnierek

В Екатеринбурге будут судить 22-летнюю женщину, которая составила ребенка в ванной без присмотра, вследствие чего двухлетняя девочка утонула. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на прокуратуру Свердловской области.

«Девушка обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.
Трагедия произошла утром 19 сентября. По данным следствия, мама находилась под воздействием наркотиков. Она решила искупать ребенка, посадила ее в ванную, закрыла слив, открыла кран и ушла. По информации прокураты, девушка понимала, что малышка не способна сама вылезти из ванны. 

Ранее сообщалось, что две бабушки устроили драку и зацепили четырёхмесячного правнука, отправив его в реанимацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#суд
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#девочка
#ребёнок
#смерть
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В Европе задержали организаторов побега Усса из-под домашнего ареста в Италии
06 декабря 2023, 10:32

Фото: istockphoto/yasharu

Об этом сообщает Минюст США.
Mash пишет, что, по версии американцев, план побега разрабатывали с января. Сам Усс завербовывал отца и сына Владимира и Бориса Йованчичей. Он договорился с ними о побеге, если будет выдано разрешение на его экстрадицию в США.

Владимир обсудил детали с женой бизнесмена в миланском отеле и получил залог в 10 тысяч евро. Далее мужчине передали ключ-карту для прохода в резиденцию. 

В марте, когда итальянский суд принял решение передать россиянина, план начали реализовывать: Борис и сообщники приехали к Уссу, проводили его к машине и уехали. Браслет с ноги сняли с помощью кусачек и выкинули.

Артема Усса доставили в Словению, несколько дней ездили по Хорватии и Боснии, чтобы запутать следы и в итоге остановились в Сербии. Там Усс заплатил Йованчичам 40 тысяч евро, сел в самолёт и отправился в Россию. Борис попался в итальянской провинции, а Владимир в Хорватии. 

Америка планирует настаивать теперь уже на их экстрадиции.

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#сша
#происшествия
#полиция
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Замглавы полиции российского региона устроил дебош в ресторане и побил коллегу
В Чебоксарах замначальника полиции устроил дебош в кафе и побил росгвардейца
06 декабря 2023, 09:25

Фото: istock / Dzurag

Замначальника полиции по Чувашии устроил дебош в ресторане во время празднования Дня полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как сообщает издание, 10 ноября полковник отдыхал в ресторане. Культурно отдохнуть не получилось и в конце вечера полицейский начал неприлично себя вести и ругаться матом на работников заведения. Один из сотрудников нажал тревожную кнопку и вызвал Росгвардию.

Силовики задержали коллегу и доставили его в отделение, но на парковке возле здания мужчина ударил росгвардейца. Через время полковника отпустили домой. Там он решил избить жену. которая тоже является сотрудником правоохранительных органов. 

По факту случившегося полицейские начали проверку.

Ранее сообщалось, что двоих офицеров ВС России впервые осудили за неотражение атаки ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#полицейские
#мужчина
#нападение
#росгвардия
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В Москве погибла 16-летняя девочка
06 декабря 2023, 09:10

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Труп 16-летней девочки обнаружили во вторник вечером рядом с одним из домов на востоке столицы.
По данным «МК», труп подростка обнаружили в 21.15 на Преображенской улице. Подробности случившегося устанавливают. 

Ранее в ребцентре для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней девочки.

В воскресенье, 3 декабря,  вечером в центре реабилитации для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней школьницы.
«МК» пишет, что девушка очень не хотела там лечиться. Госпитализация была для неё стрессом. Также известно, что девушке поставили тяжелый диагноз. Родители не справлялись самостоятельно.

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#полиция
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