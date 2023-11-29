После публикации видео с издевательствами над подростком на Алтае начали проверку

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Прокуратура Алтайского края начала проверку после публикации видео, где над девушкой издеваются в общежитии. Об этом сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.
«Согласно пояснениям, конфликт происходил в помещении общежития образовательного учреждения в городе Алейске. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проведение проверки. Перед территориальным прокурором поставлена задача детально разобраться в произошедшем, установить, в каком учреждении произошли события, дать им правовую оценку», — сказано в сообщении.На видео, которое прокуратора предоставила журналистам для ознакомления, видно, как подростки издеваются над своей соседкой по комнате, а затем одна из них даже бьет ее по голове.
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