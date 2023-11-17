После смерти заключенных в СИЗО Екатеринбурга ворвался спецназ

Фото: istock / Maddie Red Photography
В Екатеринбурге спецназ провел обыск в СИЗО-1 после происшествия со смертью двух заключенных.
Как сообщает E1.ru, был проведен крайне жесткий обыск.
«Провели общий обыск максимально зверски, выкидывали личные вещи. С арестованных срывали одежду вплоть до трусов, их заставляли идти голыми по коридору», — рассказала изданию родственница одного из заключенных.
Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил, что при обыске не было обнаружено нарушений законодательства РФ. Он заявил, что это рядовой событие и никто никого дубинками не избивал.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 15-летнего парня, который готовил теракт в воинской части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Югре мать избитого мальчика решила забрать заявление из полиции
Юрист Соловьёв призвал проверить управляющую компанию и БТИ после трагедии в Астрахани
Алина Юрчак