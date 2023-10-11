После столкновения поездов на станции метро «Печатники» зажало машиниста

Фото: istock / Artem Cherednik
На месте столкновения двух поездов на станции Московского метро «Печатники» зажат машинист. На месте работаю спасательные службы и скорая помощь.
Машиниста пытаются достать оттуда, по предварительной информации он сильно не пострадал. На данный момент известно о двух пострадавших. Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают экстренные специальные службы и медицинские работники.
Предварительной причиной столкновения стал отказ тормозов. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта. Также сообщается, что движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка» отсутствует. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
В Дептрансе столицы уточнили, что поезда столкнулись в 10:22. На участке работают все необходимые службы для возобновления движения.
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Предварительной причиной столкновения стал отказ тормозов. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта. Также сообщается, что движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка» отсутствует. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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Алина Юрчак