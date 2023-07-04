После укуса паука-каракурта подросток из Волгограда попал в реанимацию

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В реанимационном отделении волгоградской больницы после укуса паука-каракурта оказался 13-летний подросток. Об этом сообщил региональный комитет здравоохранения.
Инцидент произошёл в городе Волжский, где паук укусил за колено мальчика, который помогал бабушке в огороде.
Также врачи рассказали, что укус такого паука только в крайне редких случаях приводит к летальному исходу.
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«После проведенной терапии состояние с положительной динамикой, средней степени тяжести, переведён в детское отделение острых отравлений, продолжена терапия», — говорится в сообщении ведомства.
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Андрей Гаврилов