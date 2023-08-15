После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело

Житель Украины пытался попасть на территорию Румынии через Черновицкую область, но заблудился в лесу. У него поднялось давление, из-за чего мужчина был вынужден обратиться к спасателям. Пограничники составили на него административный протокол, сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.