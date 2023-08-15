После взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело

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После взрыва на АЗС в Махачкале, влекущего за собой смерть и травмы многих людей, было возбуждено уголовное дело. Об этом информируют на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.
Предварительные данные следствия говорят о том, что 14 августа вечером на автомойке у пересечения улицы Кулинская в селе Новокули и Федеральной трассы в пригороде Махачкалы произошел пожар и последующий взрыв. Это привело к тому, что люди получили ранения, часть из них погибла. Взрыв также причинил ущерб соседним строениям и припаркованным машинам.
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