После взрыва на ЗОМЗ пять человек госпитализированы со 100%-ми ожогами тела

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После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пять человек доставлены в больницу со 100%-ми ожогами тела.
В результате взрыва повреждены также находящиеся неподалеку здание спортивной школы «Луч», школы №19 и №21, Сергиево-Посадский колледж и около 20 многоквартирных домов.
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Александр Бойцов