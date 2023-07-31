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После взрыва в ресторане в Москве загорелся человек

Человек загорелся после взрыва в ресторане в Тверском районе Москвы
31 июля 2023, 13:10

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В результате взрыва в ресторане «Пироги, вино и гусь» загорелся человек. На место происшествия выехали экстренные службы.

Об инциденте сообщает телеграмм-канал SHOT.

Ресторан находится на Цветном бульваре в Москве. Причины пожара в настоящее время не установлены. По предварительным данным, возгоранию предшествовала вспышка жировых отложений.
Пострадавшему оказывается экстренная медицинская помощь.

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Омич разбил лобовое стекло такси самокатом
В Омске мужчина разбил лобовое стекло такси самокатом
31 июля 2023, 14:30

Фото: iStock/Dzurag

Житель Омска чуть не попал под колеса такси, после чего решил расправиться с автомобилем с помощью самоката, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По информации ведомства, 40-летний водитель едва не сбил 38-летнего мужчину на самокате, который двигался ему навстречу. В результате, между мужчинами завязалась ссора, и самокатчик начал пинать и бить руками корпус автомобиля. В завершении он и вовсе схватил свой самокат и швырнул его в лобовое стекло такси.  

Сумму ущерба таксист оценил в 90 тысяч рублей.  

Злоумышленника задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Сейчас же на него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до двух лет тюрьмы.

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Стали известны подробности возгорания человека в ресторане на Цветном бульваре
При взрыве в ресторане «Пироги, вино и гусь» пострадал частный мастер
31 июля 2023, 14:02

Фото: прокуратура Москвы

При взрыве в столичном ресторане «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре пострадал частный мастер, который приехал для того, чтобы починить холодильник. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
«По предварительной информации, в ресторане на Цветном бульваре в ходе ремонта холодильного оборудования пострадал прибывший для проведения работ частный мастер», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пострадавший 1984 года рождения. Он госпитализирован с ожогами. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. При этом Тверская межрайонная прокуратура взяла ход дела под контроль.

Напомним, ранее стало известно, что в результате взрыва в ресторане «Пироги, вино и гусь» загорелся человек. На место происшествия выехали экстренные службы.

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При взрыве в Ростовской области повреждены гаражи и автомобиль
31 июля 2023, 12:53

Фото: iStock/FelixRenaud

В Волгодонске Ростовской области в гаражном кооперативе прогремел взрыв, разрушено восемь гаражей. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Согласно сообщению, мощный взрыв полностью разрушил восемь гаражей. Также поврежден автомобиль. При этом, оп предварительным данным, под завалами может находиться хозяин взорвавшегося гаража.

Соседи утверждают, что 55-летний мужчина хранил пропановый баллон. Именно он и мог стать причиной взрыва. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Выясняется причина взрыва. Так же проводится поисково-спасательная операция.

Напомним, ранее в Таганроге Ростовской области в результате атаки ВСУ произошел взрыв возле кафе «Чехов сад».

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В Москве девушка потеряла сознание и упала под поезд
В московском метро «Кожуховская» девушка потеряла сознание и упала на пути
31 июля 2023, 12:46

Фото: iStock/spacedrone808

В Москве на станции метрополитена «Кожуховская» девушка потеряла сознание и упала на пути. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
У девушки закружилась голова, она потеряла равновесие, и она упала на пути. Пострадавшую удалось оперативно поднять на платформу. Машинист поезда успел затормозить, увидев на путях человека. По информации ведомства, девушка не получила серьезных травм.

Во время инцидента интервалы движения поездов были увеличены, однако, в настоящее время, маршруты приведены в обычный график. 

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В смертельном ДТП на Алтае пострадали семь человек, есть погибшая
На Алтае в ДТП погиб человек, семь пострадали
31 июля 2023, 12:20

Фото: istock/Galina Vetertsovskaya

На Алтае микроавтобус с туристами попал в смертельное ДТП с ассенизаторской машиной. Погиб один человек еще семеро получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Вблизи села Чемал произошло крупное ДТП. Предварительно установлено, что водитель ассенизаторской машины Hino Ranger выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который перевозил туристов», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, при ДТП погибла пассажирка микроавтобуса. При этом семь туристов получили разлитые травмы. Всего в транспорте находилось 20 человек, в том числе два ребенка.

Все пострадавшие отправлены на автомобилях скорой помощи в медицинские учреждения. Также на месте всем была оказана психологическая помощь.

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В Москве загадочно погибла семиклассница элитной школы «Летово»
В Москве погибла семиклассница элитной школы «Летово»
31 июля 2023, 12:15

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве при погибла 13-летняя девочка, являющаяся ученицей седьмого класса элитной школы «Летово». Обстоятельства смерти выясняются. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 28 июля тело подростка обнаружено под окнами многоквартирного дома на Ленинском проспекте. По данным следствия, следы волочения не обнаружены.

Уточняется, что девочка проживала со своим папой. Мама умерла еще в 2019 году. Подросток была ученицей седьмого класса частного образовательного учреждения «Летово». Школа-пансион была открыта миллиардером Вадимом Мошковичем в 2018 году.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства, при которых погиб ребенок.

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Рецидивист избил и изнасиловал петербурженку в лесополосе
Девушку жестоко избили и изнасиловали в лесу в Петербурге
31 июля 2023, 12:11

Фото: iStock/Motortion

В лесополосе на западе Петербурга избили и изнасиловали 28-летнюю девушку. Об этом сообщает Piter.TV.
Преступление совершил малознакомый девушке мужчина. По ее словам, инцидент произошел около 6 утра. Встретившийся ей в лесополосе мужчина, был мало знаком. Злоумышленник напал на девушку, избил ее и изнасиловал.  

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение со множеством травм и ушибов. Насильник задержан правоохранительными органами. Выяснилось, что мужчина, ранее, уже неоднократно привлекался к ответственности. По ​данному факту следственные органы возбудили уголовное дело. 

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СК РФ рассказал о побеге девушки, которую насильно держали 14 лет
31 июля 2023, 11:18

Фото: iStock/cyano66

В Следственном комитете рассказали, как девушка, насильно удерживаемая с 2009 по 2023 год, смогла сбежать.
Мужчина 1972 года рождения в 2009 году пригласил к себе в гости под предлогом распития алкоголя девушку 1990 года рождения. После этого он насильно удерживал её в своём доме в посёлке Смолино в Челябинске до июля 2023 года. В это время у мужчины обострилось психическое заболевание, и он был доставлен в больницу. Пока хозяин отсутствовал, девушка смогла сбежать.

СК сообщает, что 30 июля сестра пострадавшей подала заявление в полицию.

Кроме того, выяснилось, что в промежуток между 2010 и 2011 годом мужчина убил неизвестную женщину, останки которой были найдены во дворе дома.

В отношении местного жителя СК РФ по Челябинской области было возбуждено два уголовных дела: по факту похищения человека и убийства. В настоящее время он находится под присмотром полиции в психиатрической клинике.

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Пушилин: Два человека погибли, шесть пострадали в результате обстрела Донецка
Пушилин сообщил о гибели двух мирных жителей при обстреле центра Донецка
31 июля 2023, 11:10

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил гибель двух человек при обстреле центральной части Донецка со стороны ВСУ. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Глава региона заявил, что украинские формирование сегодня утром обстреляли центр Донецка. Один из снарядов попал в автобус с мирными жителями. 

В результате обстрела, два человека погибли, шесть получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он также сообщил о повреждении предприятия в Ясиноватой. По словам Пушилина, водоканал был атакован с помощью дрона, выпущенного ВФУ. 

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