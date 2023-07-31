После взрыва в ресторане в Москве загорелся человек

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В результате взрыва в ресторане «Пироги, вино и гусь» загорелся человек. На место происшествия выехали экстренные службы.
Ресторан находится на Цветном бульваре в Москве. Причины пожара в настоящее время не установлены. По предварительным данным, возгоранию предшествовала вспышка жировых отложений.
Пострадавшему оказывается экстренная медицинская помощь.
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Анастасия Крестьянова