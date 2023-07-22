После затопления яхты в Финском заливе один человек госпитализирован

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В результате затопления катера в Финском заливе один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, все находившиеся на яхте спасены. Об том пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Уточняется, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В настоящее время детали происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что прогулочная яхта с пятью людьми на борту пошла ко дну в Финском заливе.
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Диана Аванесян