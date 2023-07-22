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После затопления яхты в Финском заливе один человек госпитализирован

Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии после затопления яхты в Финском заливе — СК РФ
22 июля 2023, 00:26

Фото: iStock/Niklz

В результате затопления катера в Финском заливе один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, все находившиеся на яхте спасены. Об том пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Уточняется, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время детали происшествия устанавливаются.


Ранее сообщалось, что прогулочная яхта с пятью людьми на борту пошла ко дну в Финском заливе.

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#яхта
#Финский залив
#затопление
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В Санкт-Петербурге кроссовер наехал на полицейского и водителя при оформлении ДТП
В Петербурге полицейский и водитель при оформлении ДТП погибли под колесами кроссовера
21 июля 2023, 23:55

Фото: Фотобанк Московской области

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) в результате наезда кроссовера погибли водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, который оформлял ДТП с его участием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД России.
Уточняется, что ДТП произошло в четверг, 20 июля, в Пушкинском районе Петербурга на 65 км внешнего кольца КАД.

«Автомобиль Hyundai Santa Fe совершил наезд на инспектора ДПС ОСБ №2 ГИБДД, оформлявшего ДТП без пострадавших между уборочным автомобилем «Камаз» и автомобилем Cadillac», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Инспектор ДПС и 45-летний водитель Cadillac скончались на месте происшествия от полученных травм.

Водители кроссовера Hyundai Santa Fe и «Камаза» госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об этом ДТП, уголовное было может быть передано следственному управлению Санкт-Петербурга.

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#ДТП
#Санкт-Петербург
#авария
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Подмосковные спасатели помогли коллегам из Тверской извлечь из болота лошадь
21 июля 2023, 22:54

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли спасти лошадь, увязшую в реке в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Случай произошёл у деревни Ульяново. Рано утром за помощью к работникам противопожарно-спасательной службы обратились коллеги из соседнего региона. 
 
Они рассказали, что обнаружили на реке Шоша напуганное животное, увязшее в заболоченном устье водоёма. Специалисты пригласили ветеринара, и тот ввёл животному успокоительное. Затем огнеборцы обвязали лошадь пожарными рукавами и с помощью автоцистерны вытащили на берег. 
 
Спасательная операция длилась семь часов и завершилась успешно. Хозяева лошади, владельцы частной конюшни, поблагодарили спасателей за помощь и профессионализм.

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#Московская область
#Подмосковье
#Мособлпожспас
#безопасность
#животное
#лошадь
#Тверская область
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В Самарской области задержали мать, бросившую маленьких детей одних дома
21 июля 2023, 21:52

Фото: iStock/SB Arts Media

В Самарской области сотрудники полиции задержали женщину, которая на несколько дней оставила одних в квартире трехлетнюю дочь и двухмесячного сына. Об этом сообщили в телеграм-канале «МВД Медиа».
Уточняется, что детей поместили в приют. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что плач детей услышали соседи, которые вызвали полицию. На данный момент здоровью и жизни малышей ничего не угрожает.

Согласно статье 156 УК РФ, женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Ранее 27-летняя женщина была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Отмечается, что о здоровье и воспитании детей она не заботилась.

Напомним, ранее жительница Самары на полгода бросила детей в возрасте одного, двух и трех лет у знакомой. При этом женщина тратила детские пособия на собственные нужды.

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#Самарская область
#дети
#родители
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В Ливане прохожий обнаружил младенца в пакете для мусора
21 июля 2023, 21:08

Фото:istockphoto/Sviatlana Lazarenka

В городе Триполи, Ливан, мужчина нашёл новорожденную девочку в пакете для мусора, которая была покрыта синяками.
Arab News пишет, что пакет с младенцем в зубах несла бездомная собака в нежилом районе. Мужчина отобрал мешок и обратился в полицию. Новорожденную девочку госпитализировали. 

Врачи выяснили, что девочке всего несколько часов от роду. Она находилась в тяжёлом, но стабильном состоянии. Когда девочка выздоровеет, её отправят в детский дом. 

Полиция устанавливает личности родителей, которые решились избавиться от ребёнка.

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#Ливан
#младенец
#новорождённый
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Курские власти заявили о 33 прилетах при обстреле со стороны ВСУ
Курский губернатор Старовойт сообщил о 33 прилетах по региону со стороны Украины
21 июля 2023, 21:03

Фото: сайт Кремля

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины Глушковского района, об этом он написал в своем телеграмм-канале. «В поселке Теткино насчитали 25 прилетов. В результате повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества», – рассказал губернатор.
По его словам, в Курскую область было запущено 33 снаряда со стороны ВСУ. 

В результате обстрелов, оказалась повреждена линия электропередачи, что повлекло отключение электричества. Пострадавших в результате обстрела нет. Он также добавил, что обстрелу со стороны украинских формирований подверглось село Теткино Глушковского района. ВСУ выпустили по населенному пункту около 25 ​снарядов. 

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#Старовойт
#обстрелы
#ВСУ
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Подмосковные спасатели достали пострадавших в ДТП из перевернувшегося автомобиля
21 июля 2023, 20:50

Фото: пресс-службе Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками воинской части помогли водителю и пассажиру автомобиля, опрокинувшегося на крышу в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла в Рузском городском округе. На автодороге возле деревни Воробьёво автомобиль ВАЗ 2112 вылетел с трассы в кювет, проехал несколько метров и перевернулся на крышу.
 
Прибыв на место ДТП, спасатели стабилизировали машину и отключили аккумулятор. Затем они извлекли из «перевёртыша» водителя и пассажира, наложили им шейные корсеты и до приезда скорой помощи контролировали их самочувствие. 
 
Когда прибыла скорая, пострадавших передали медикам для госпитализации.
 
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#Мособлпожспас
#ДТП
#авария
#спасатели
#авария
#автомобиль
#безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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В Зеленограде парень утонул в пруду
21 июля 2023, 20:27

Фото:istockphoto/LeniKovaleva

21-летний мужчина утонул в пятницу вечером в Зеленограде.
«Московский Комсомолец» пишет, что инцидент случился примерно в 19.00 на Дунькином пруду.
 
По словам очевидцев, под воду ушли двое мужчин. Одного удалось спасти, второй утонул.

Ранее сообщалось, что в Первом Путяевском пруду, который находится на территории московского парка Сокольники, обнаружено тело 14-летнего подростка, без видимых признаков насильственной смерти.

Telegram-канал прокуратуры Москвы сообщает, что парень жил в подмосковных Мытищах. В парк приехал провести время с друзьями. Он отправился купаться в одиночку. Стал тонуть и не смог самостоятельно выбраться воды.

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#Зеленоград
#пруд
#утонул
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В Омске боец спецназа «Гром» прострелил себе ногу
21 июля 2023, 20:07

Фото: istockphoto/somboon kaeoboonsong

Спецназовец «Грома» прострелил себе ногу, попав в крепление мишени. Пуля отрикошетила прямо в мужчину.
Baza пишет, что ЧП случилось во время обычных учебных стрельбищ с автоматом Калашникова.
 
Боец тренировался вести огонь стоя, после чего перешёл в позицию «с колена» и вдруг почувствовал резкую боль. Оказалось, пуля вместо мишени угодила в её крепление и, отрикошетив в ногу, сломала бедренную кость.
 
Сотрудника «Грома» госпитализировали. Он будет восстанавливать простреленную ногу под наблюдением врачей.

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#Омск
#Гром
#пуля
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В Мадриде экоактивисты остановили работу аэропорта, приклеив себя к взлетно-посадочной полосе
21 июля 2023, 19:53

Фото: istockphoto/Photofex

Экоактивисты движения Futuro Vegetal приклеили себя к взлетно-посадочной полосе мадридского аэропорта.
2 девушки прошли мимо охраны прямиком к взлетно-посадочной полосе. Там испанки приклеили руки к асфальту и парализовали движение.
 
После чего девушки развернули плакат с надписью: «Объединенный народ действует без партии». Они считают, что гражданам нужно объединиться, чтобы бороться с климатическими изменениями независимо от результатов скорых выборов.
 
Сотрудники аэропорта временно закрыли территорию для полетов. Экоактивисток задержали.

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#Мадрид
#экоактивисты
#аэропорт
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