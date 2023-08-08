После жестокого избиения ветерана СВО в Забайкалье накажут сотрудников МВД

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В Забайкальском крае накажут сотрудников МВД, которые при избиении участников спецоперации возбудили дело только по статье о порче имущества. Сейчас виновникам добавили статью о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов.
По его словам, ситуацию с избиением участника СВО в Нерчинско-Заводском районе лично контролирует заместитель Генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин.
Напомним, ранее в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края молодые людей жестоко избили безногого ветерана СВО на Украине. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками.
Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.
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«Дело передали в следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО. Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества», - написал Осипов в своем Telegram-канале.
Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.
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Элина Позднякова